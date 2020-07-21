Археологи нашли фундаменты церкви XII века в Новгородском кремле
Сотрудники Института археологии РАН обнаружили фундаменты древней церкви Бориса и Глеба на территории Новгородского кремля. Храм, построенный в 1167–1173 годах, неоднократно перестраивали, а в середине 18-го века и вовсе разобрали после обрушения. Любопытно, что шестистопную церковь возвели по заказу местного купца Сотко Сытинича, которого некоторые исследователи считают прототипом былинного героя Садко.
Место раскопок находится у церкви Андрея Стратилата. Фото: пресс-служба ИА РАН
- Мы идем по следам исследователей времен ВОВ. В 1941 году раскоп засыпали из-за войны. Наша методика позволяет более тщательно изучить этот храм. В итоге появится план храма, некие соображения об облике этого здания, о его размерах, что ему предшествовало, что первым появилось на той территории, - передают слова Владимира Седова, главного научного сотрудника отдела средневековой археологии ИА РАН, в пресс-службе института.
Церковь Бориса и Глеба справа на фрагменте иконы с видом Новгородского кремля XVI века. Фото: пресс-служба ИА РАН
Археологи надеются наткнуться и на более раннюю реликвию. Сотрудники РАН ссылаются на одну из поздних летописей. В ней отмечается, что до храма Бориса и Глеба на месте стояла тринадцатиглавая деревянная церковь Святой Софии. Однако ее следов пока нет.
Фундамент древней церкви находится в хорошем состоянии. Фото: пресс-служба ИА РАН
Тем не менее, археологи не расстраиваются, поскольку фундамент найденной церкви Бориса и Глеба – уже большая удача. Тем более что стены находятся практически в прекрасном состоянии.
Археологи надеются, что они раскроют древний памятник целиком. Фото: novgorodmuseum.ru
- Если нам удастся дойти до подошвы фундамента, мы увидим весь массив кладки, что даст представление о строительной культуре мастеров 12-го века, - отметила ученый секретарь ИА РАН Марина Вдовиченко.
Археологи верят, что в скором будущем раскроют древний памятник целиком.
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ИСТОЧНИК KP.RU