2020-07-21T20:47:11+03:00
Звезды

Археологи нашли фундаменты церкви XII века в Новгородском кремле

Церковь Бориса и Глеба построили на средства местного купца, которого считают прототипом былинного Садко [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Великом Новгороде исследователи нашли стену храма XII века. Фото: пресс-служба ИА РАНВ Великом Новгороде исследователи нашли стену храма XII века. Фото: пресс-служба ИА РАН
Изменить размер текста:

Сотрудники Института археологии РАН обнаружили фундаменты древней церкви Бориса и Глеба на территории Новгородского кремля. Храм, построенный в 1167–1173 годах, неоднократно перестраивали, а в середине 18-го века и вовсе разобрали после обрушения. Любопытно, что шестистопную церковь возвели по заказу местного купца Сотко Сытинича, которого некоторые исследователи считают прототипом былинного героя Садко.

Место раскопок находится у церкви Андрея Стратилата. Фото: пресс-служба ИА РАН

Место раскопок находится у церкви Андрея Стратилата. Фото: пресс-служба ИА РАН

- Мы идем по следам исследователей времен ВОВ. В 1941 году раскоп засыпали из-за войны. Наша методика позволяет более тщательно изучить этот храм. В итоге появится план храма, некие соображения об облике этого здания, о его размерах, что ему предшествовало, что первым появилось на той территории, - передают слова Владимира Седова, главного научного сотрудника отдела средневековой археологии ИА РАН, в пресс-службе института.

Церковь Бориса и Глеба справа на фрагменте иконы с видом Новгородского кремля XVI века. Фото: пресс-служба ИА РАН

Церковь Бориса и Глеба справа на фрагменте иконы с видом Новгородского кремля XVI века. Фото: пресс-служба ИА РАН

Археологи надеются наткнуться и на более раннюю реликвию. Сотрудники РАН ссылаются на одну из поздних летописей. В ней отмечается, что до храма Бориса и Глеба на месте стояла тринадцатиглавая деревянная церковь Святой Софии. Однако ее следов пока нет.

Фундамент древней церкви находится в хорошем состоянии. Фото: пресс-служба ИА РАН

Фундамент древней церкви находится в хорошем состоянии. Фото: пресс-служба ИА РАН

Тем не менее, археологи не расстраиваются, поскольку фундамент найденной церкви Бориса и Глеба – уже большая удача. Тем более что стены находятся практически в прекрасном состоянии.

Археологи надеются, что они раскроют древний памятник целиком. Фото: novgorodmuseum.ru

Археологи надеются, что они раскроют древний памятник целиком. Фото: novgorodmuseum.ru

- Если нам удастся дойти до подошвы фундамента, мы увидим весь массив кладки, что даст представление о строительной культуре мастеров 12-го века, - отметила ученый секретарь ИА РАН Марина Вдовиченко.

Археологи верят, что в скором будущем раскроют древний памятник целиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Археологи нашли в Новгороде берестяное завещание 600-летней давности

Купец, живший в XIV веке, просил потомков забрать соль, деньги и мясо у должников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Южные районы Санкт-Петербурга затопило после ливня
Белоснежное судно «Адмирал Владимирский» успели отремонтировать к параду ВМФ в Санкт-Петербурге
Пьяная девушка на «Киа» устроила жесткое ДТП с пострадавшими в Ленобласти
Тонущего мужчину спасли на Финском заливе
Жесткие пробки сковали 21 июня улицы Санкт-Петербурга
Раскрепощенная девушка устроила грязные танцы на Дворцовом мосту
Место странного ритуала с воткнутыми в землю ножами, нашли в лесу под Выборгом
Экопарк «Северное побережье Невскои губы» планируют создать на побережье Финского залива
Самолет-амфибия Бе-200 впервые примет участие в параде на День ВМФ
65 спортивных школ возобновили работу после снятия ограничительных мер в Петербурге
Еще 13 женщин и 14 мужчин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Эрмитаж объявил, кого бесплатно пустят в музей 23 июля
Машина вылетела на тротуар и перевернулась у мечети в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга заявил о необходимости сокращать чиновников