В Кронштадт привезли мощи адмирала Федора Ушакова

Мощи адмирала Федора Ушакова, причисленного к лику святых, доставили в Санкт-Петербург в преддверии Дня ВМФ. Днем 21 июля военно-транспортный Ил-76 приземлился на аэродроме в Пушкине, откуда ларец с мощами отвезли на автомобиле в Кронштадт.

- Почетный караул доставил ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова в Ленинградскую военно-морскую базу, где он был размещен на борту катера «Иоанн Кронштадтский». Катер совершил обход кораблей-участников Главного военно-морского парада, которые расположены на Кронштадтском рейде и рейде реки Невы, - сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны России.

После службы, во время которой на палубах кораблей находились верующие члены команд, ковчег с останками флотоводца перенесли в Морской Никольский собор Кронштадта, где святыня будет находиться вплоть до Главного военно-морского парада.

Здесь также прошла церковная служба, а поклониться мощам пришли как военные моряки, так и простые кронштадтцы.

Отметим, что сами мощи постоянно хранятся в Санаксарском монастыре в Республике Мордовия, на территории которого великий флотоводец был захоронен после своей смерти в 1817 году. После революции часовня над его могилой оказалась разрушена, но позднее место погребения восстановили и взяли под охрану государства.

Справка «КП»:

Адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом в XVIII веке и не потерял в боях ни одного корабля, а также не потерпел поражений и победил в 43 морских сражениях. Был причислен к лику святых Русской православной церковью в 2001 году.