2020-07-22T13:22:08+03:00
Общество

Из-за коронавируса отменили осенний праздник фонтанов в Петергофе

Музей-заповедник официально объявил, что ежегодная церемония не состоится
Полина ЖУКОВА
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Осенний праздник фонтанов-2020 отменили из-за коронавируса.Осенний праздник фонтанов-2020 отменили из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В этом году Петергоф останется без традиционного Осеннего праздника фонтанов. Церемонию закрытия сезона решили не проводить из-за эпидемической ситуации. Об этом рассказали в самом музее-заповеднике.

Праздник обычно проводят в двадцатых числах сентября. Но в Петербурге по-прежнему запрещены массовые мероприятия, а на масштабное шоу ежегодно приезжают тысячи зрителей, в том числе и туристы. Поэтому здоровьем своих посетителей руководство музея решило не рисковать.

Церемония закрытия сезона фонтанов в Петергофе - всегда удивительное зрелище. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Церемония закрытия сезона фонтанов в Петергофе - всегда удивительное зрелище.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кроме того, в Петергофе предупредили петербуржцев и гостей города об активизировавшихся мошенниках. В Сети начали продавать несуществующие билеты на Осенний праздник фонтанов-2020.

– Мы призываем всех гостей Петергофа внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на «закрытие фонтанов» – остерегайтесь мошенников и проверяйте информацию на официальном сайте музея-заповедника, – отметили в пресс-службе «Петергофа».

Красивое шоу в этом году не состоится. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красивое шоу в этом году не состоится.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним, что сейчас доступен знаменитый Нижний парк Петергофа – тот самый, где можно увидеть Большой каскад с «Самсоном». После снятия ограничительных мер он открылся для посетителей с 3 июля. Работают также парки Ораниенбаума и Александрии. Что касается музейных пространств, с 17 июля распахнул свои двери Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме.

Кстати, традиционная церемония начала сезона тоже в этом году не состоялась из-за коронавируса. Праздник должны были устроить 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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