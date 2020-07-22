Главу карельского «Мемориала», обвиняемого в насилии над падчерицей, приговорили к 3,5 годам колонии

В Петрозаводске суд вынес приговор по резонансому делу 64-летнего главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Историк стал известен как открыватель крупнейшего захоронения жертв политических репрессий. Уголовное дело против него было возбуждено в 2016 году. Силовики заподозрили его в насилии над падчерицей, которую он удочерил в 2012 году. После этого возбудили уголовное дело. Следователи заявили о том, что историк развращал дочь (на тот момент ей было 8 лет). Сторонники Дмитриева в свою очередь считали, что преследование было местью за его работу.

Силовики во время обысков нашли в компьютере Юрия Дмитриева фотографии обнаженной дочери. Это легло в основу уголовного дела о создании детской порнографии. Сам историк в свою очередь заявлял, что фотографировал свою дочь голой для отчета доктору, чтобы следить за ее физическим развитием. Свою вину он так и не признал. И в итоге в 2018 году суд оправдал Дмитриева. Его отпустили на свободу. Но Верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Дмитриева обвиняли в развращении дочери Фото: Кирилл САФРОНОВ

На втором суде историку добавили новые обвинения - сексуальное насилие над падчерицей. Адвокат Дмитриева пояснял, что новое обвинение строилось вокруг все той же девочки.

- Якобы она дает какую-то новую информацию, - пояснял адвокат Виктор Ануфриев.

По новому обвинению Дмитриеву грозило до 20 лет колонии. За него после этого вступились многие звезды. Деятели культуры даже подписали письмо в поддержку обвиняемого. Среди них был Андрей Макаревич, кинорежиссер Александр Сокуров, актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Андрей Звягинцев и Гарри Бардин.

Макаревич был одним из тех, кто вступился за ДмитриеваФото: Иван МАКЕЕВ

- Эта история совершенно беспрецедентная, безобразная, - рассказал «КП-Петербург» Макаревич.

Защита настаивала на оправдательном приговоре. Обвинение запросило для историка 15 лет колонии. Но суд не прислушался. Дмитриева со второго раза признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, но оправдали по делу о создании порнографии и незаконном обороте оружия. Историка приговорили к 3,5 годам колонии.

- С учетом срока в СИЗО 12 ноября где-то он выйдет, - пояснил "КП-Петербург" адвокат Ануфриев. - Приговор я оцениваю, скажем так, весьма положительно. Я не употребляю слова законный, справедливый. Главная задача была, чтобы мой подзащитный не получил большой срок и чтобы этот приговор не оказался для него смертельным.

Суд признал право на реабилитацию за историком в части оправдательного приговора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Давят на школьницу»: Андрей Макаревич вступился за главу карельского «Мемориала», которого обвиняют в насилии над дочкой

Письмо в поддержку Юрия Дмитриева также написали Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова (подробности)

Следователи: Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев извращался над дочерью с 2012 по 2016 год

Сам историк уверяет, что его новое уголовное дело сфабриковано (подробности)