Присяжные со второй попытки осудили обвиняемых в расстреле ОМОНа и убийстве полицейского в Санкт-Петербурге

«Полицейский лежит на земле весь в крови, служебный «бобик» горит. Это какой-то хаос». Такие панические сообщения очевидцев поступали с места бойни налетчиков с ОМОНом. Представить такое можно было лишь в бандитских сериалах. Служебный «УАЗ» с полицейскими ехал на перекрестке, когда в него на полной скорости влетела «Газель». Из нее выбежали трое людей в масках с автоматом Калашникова и пулеметом на перевес. Нападавшие в упор стали расстреливать силовиков прямо посреди бела дня на оживленном перекрестке. Изрешетив машину бойцов, налетчики облили ее бензином, подожгли и скрылись. Это дело в 2019 году превратилось в настоящую судебную драму. Ведь всех обвиняемых суд присяжных неожиданно оправдал!

«НАЛЕТЧИКОВ ИСКАЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ»

Из горящей машины полицейских доставали прохожие. К сожалению, один из них – подполковник Анатолий Яблоков – не выжил. Его коллега Станислав Барканов впал в кому, но выкарабкался. В машине с полицейскими также ехала бухгалтер строительной компании Дарья Щербакова, которая отделалась испугом. Девушка ехала в машине не случайно. Силовики подрабатывали нелегальными инкассаторами, и в тот день перевозили 22 миллиона рублей. Деньги пропали вместе с налетчиками.

Так горела машина силовиков Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В таких случаях пишут – поимка налетчиков стала для уголовного розыска «делом чести». И оперативники не отрицают, что так и было. Чтобы задержать одного из преступников, сыщики ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти неделю прожили в машине в мороз.

Работу проделали немалую. Преступники сбили номера на «Газели», оставив несколько точек. По ним эксперты получили 30 возможных вариантов номеров. По всей стране прошла масштабная операция, нашли всех владельцев машин. Один из них и оказался позже на скамье подсудимых. Он дал поначалу признательные показания и указал на двух своих подельников. К слову, частицы ДНК одного из задержанных позже нашли в машине.

Один из полицейских при нападении погибФото: Асхат БАРДЫНОВ

Улики собраны, дело оставалось за судом. Но адвокаты понимали, что больше шансов у них перед судом присяжных, так и получилось.

Перед судом предстали гражданин Израиля и России Аркадий Нусимович, мастер спорта по каратэ, детский тренер Геннадий Левинский и житель Петербурга Алексей Геворкян. Насимович отрицал свою вину изначально. При этом, по версии следствия, этот человек в момент нападения пытался стрелять. Но оружие заклинило, и его прикрыли стрельбой из автомата. Двое давали признательные показания на видео. Но перед судом от своих слов отказались. Сказали, что на них давили.

«ИСПЫТАЛ ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ»

Команда адвокатов постаралась не на шутку. "Комсомолка" ранее разбирала стратегию юристов, они сделали все по канонам судебных голливудских драм. Возможно, "КП" тоже внесла свой вклад в пересмотр дела. Сначала они дискредитировали сторону обвинения, затем предоставила некое алиби, обелив обвиняемых и представив их в образе жертв. Вишенкой на торте во всем этом стал удар по жертвам преступления. Они намекали, мол только омоновцы и могли знать, куда и когда повезут деньги.

Решение присяжных в прошлом году обвинители и потерпевшие восприняли в гробовой тишине. Пострадавший при нападении Станислав Барканов разводил руками: «Я сам в недоумении, как и мои бывшие сослуживцы». Всех троих народные судьи оправдали, в итоге ихотпустили на свободу.

Станислав впал в кому, но потом выкарабкалсяФото: СОЦСЕТИ

Но мириться с таким раскладом обвинение не стало. Оправдательный приговор обжаловали в Верховном суде РФ. В итоге дело отправили на новое рассмотрение, но уже с другой коллегией присяжных. И тут дело развернулось на все 180 градусов.

- По результатам нового судебного разбирательства коллегия присяжных заседателей единодушно (!) признала всех подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях, - торжествующе сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

На этот раз ни у одного из присяжных, судя по всему, не возникло сомнений. По словам пострадавшего Станислава Барканова, на этот раз гособвинение было убедительным.

Один из обвиняемых преподавал каратэФото: СОЦСЕТИ

- Знаете, могу сказать что обвинение выполняло свою работу на уровне и доказало-таки причастность подсудимых, - пояснил «КП-Петербург» Станислав. - Это мы и видим в вердикте присяжных. Поэтому, про мои чувства было бы уместно говорить, если бы присяжные нас не услышали. А так есть просто моральное удовлетворение от этого решения. Все остальные чувства у меня закончились в 15 году.

Сейчас суд должен определиться с тем, какое наказание понесут трое обвиняемых.

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