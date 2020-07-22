2020-07-22T17:13:43+03:00
Общество

Обсуждаем вместе: Как оживить политику Ленинградской области

На сайте и в соцсетях «Комсомольской правды» состоится онлайн-конференция кандидата в Губернаторы 47 региона Валерия Шинкаренко и историка Дмитрия Жвания
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Лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Фото из личного архива.Лидер регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Фото из личного архива.
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В сентябре 2020 года состоятся выборы губернатора Ленинградской области. С 10 по 13 сентября жители региона должны будут решить, кого они хотят видеть в кресле главы Ленобласти.

Эксперты сходятся во мнении, что должность останется за действующим губернатором Александром Дрозденко. Одной из причин такого исхода политологи считают отсутствие в 47 регионе политической жизни. Они отмечают, что часто в России хорошие идеи приводят к негативным явлениям. К их числу относят идею ввести муниципальный фильтр. Инициатива, призванная не позволить участвовать в выборах глав регионов сумасбродам и ставленникам криминала, стала инструментом для отсечения кандидатов, неугодных правящей партии.

Почему так произошло? Как выборы вновь сделать выборами и как не допустить во власть случайных людей с небезупречным прошлым? А, может быть, выборы глав регионов и вовсе не нужны? Какие идеи востребованы в 47 регионе? Эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» обсудят лидер регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области, кандидат в губернаторы Ленинградской области Валерий Шинкаренко и редактор интернет-портала «Родина на Неве», кандидат исторических наук Дмитрий Жвания.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Поделиться своим мнением о ситуации и задать вопросы спикерам вы можете в комментариях к этой публикации или во время эфира.

Начало трансляции 23 июля 2020 года в 18.00. Присоединяйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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