Обсуждаем вместе: Как оживить политику Ленинградской области

В сентябре 2020 года состоятся выборы губернатора Ленинградской области. С 10 по 13 сентября жители региона должны будут решить, кого они хотят видеть в кресле главы Ленобласти.

Эксперты сходятся во мнении, что должность останется за действующим губернатором Александром Дрозденко. Одной из причин такого исхода политологи считают отсутствие в 47 регионе политической жизни. Они отмечают, что часто в России хорошие идеи приводят к негативным явлениям. К их числу относят идею ввести муниципальный фильтр. Инициатива, призванная не позволить участвовать в выборах глав регионов сумасбродам и ставленникам криминала, стала инструментом для отсечения кандидатов, неугодных правящей партии.

Почему так произошло? Как выборы вновь сделать выборами и как не допустить во власть случайных людей с небезупречным прошлым? А, может быть, выборы глав регионов и вовсе не нужны? Какие идеи востребованы в 47 регионе? Эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» обсудят лидер регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области, кандидат в губернаторы Ленинградской области Валерий Шинкаренко и редактор интернет-портала «Родина на Неве», кандидат исторических наук Дмитрий Жвания.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Поделиться своим мнением о ситуации и задать вопросы спикерам вы можете в комментариях к этой публикации или во время эфира.

Начало трансляции 23 июля 2020 года в 18.00. Присоединяйтесь!