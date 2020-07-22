2020-07-22T17:13:43+03:00
Общество

Смольный: Петербург сможет принимать до 10 000 иностранных яхт в год

Пока в город-порт в год заходит по 60-70 парусников с зарубежными туристами
Анна ПОСЛЯНОВА
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Задача, которую ставят перед собой власти Петербурга, – увеличить количество судозаходов в три-четыре разаЗадача, которую ставят перед собой власти Петербурга, – увеличить количество судозаходов в три-четыре разаФото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург – мировая столица яхтинга: именно на берегах Невы в 1718 году по указу Петра Первого учредили первый на планете яхт-клуб. А потому кто, как не Северная Венеция, может претендовать на звание столицы водного туризма если не Земли, то хотя бы России?

– В рамках предложений по нацпроекту мы заявляем Петербург как основной в России магнит водного туризма всех ипостасей: круизного, речного, прогулочного экскурсионного, морского, яхтенного, – отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. – Это историческая миссия Санкт-Петербурга.

Правда, пока попутный ветер только начинает наполнять паруса петербургского яхтенного туризма, а местные яхтсмены, глядя на инфраструктуру, лишь вздыхают: причалить, мол, негде.

НЕПЛОХИЕ ДОХОДЫ, КРАСИВАЯ КАРТИНКА

Ключевую роль Петербурга в яхтенном туризме на Балтике признают страны Скандинавии и Прибалтики, а также Германия: город на Неве считается самым привлекательным портом на всех балтийских парусных маршрутах. Для самого города-порта заграничные яхтсмены – это «хорошая репутация, красивая картинка, маркетинговая составляющая и вполне неплохая экономика».

– Есть предубеждение, что международный яхтенный туризм – это не очень выгодно. Но это не так: вопрос не в числе судозаходов, а в том, какие продукты будут предложены яхтсмену на берегу, – объясняет Корнеев. – Бюджеты могут быть любыми, но средний чек яхтсмена-туриста продолжает расти последнее десятилетие.

К осени 2020-го город подготовит концепцию новой туристской географии Фото: Михаил ФРОЛОВ

К осени 2020-го город подготовит концепцию новой туристской географииФото: Михаил ФРОЛОВ

Но, несмотря на всю привлекательность, до Петербурга доплывают и доносят свои деньги единицы яхтсменов. Так, за весь 2019 год в город зашло всего 60-70 заграничных яхт. Для сравнения, Таллинн и Хельсинки приняли порядка 5 000 туристов под парусами.

– У нас слишком сложный режим плавания: на путь от Финляндии до Петербурга придется потратить более суток, но не все готовы в наших водах рулить по ночам, а пристать к берегу без визы нельзя. Мы предлагали обустроить укрытия и сделать пограничный пост на Гогланде, но против этого возражают военные, – рассказывает президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев. – Если же хочется зайти в Выборг, то сначала все равно придется дойти до Петербурга. Очевидно, никто этим заниматься не будет.

Разрешить юридические формальности Петербург пытается совместно с Ростуризмом, Минтрансом и Погранслужбой России. Цель – упростить законодательство и сменить разрешительный режим плавания на уведомительный: именно так под парусом ходят во всем мире. Одно революционное решение, которое привлечет яхтсменов в Петербург, уже приняли: с 1 января 2021-го в России вводят единые электронные визы со сроком пребывания до 16 суток.

Революционное решение, которое привлечет яхтсменов в Петербург, – единые электронные визы Фото: Евгения ГУСЕВА

Революционное решение, которое привлечет яхтсменов в Петербург, – единые электронные визыФото: Евгения ГУСЕВА

Петербург намерен сотрудничать с морскими странами Балтики и разрабатывать совместные турмаршруты. Вопрос яхтенного туризма уже начали прорабатывать на федеральном уровне: Северная столица предложила сделать речной круизный маршрут по Золотому кольцу еще и яхтенным. Активно работают и с Ленобластью.

– Хотим связать марины Петербурга и Ленобласти в единую географию, – добавляет Корнеев. – Готовы продвигать их как единый маршрут отечественной Балтики в рамках «Серебряного ожерелья России».

«ПРИЧАЛИТЬ НЕГДЕ»

Ну, а пока «причалить в Петербурге иностранным яхтам негде».

– В Речном клубе на Петровской косе идет судебный процесс, приставы закрыли воду. Парусную школу «Крестовский остров» по суду выселяют. У яхт-клуба СКА проблемы с недвижимостью, крейсерские яхты третий сезон стоят на берегу. Яхт-клуб в Кронштадте на Тулонской аллее разрушен. К «Балтийцу» трудно проходить. В Сосновом Бору просто закрыли причал, – перечисляет Сергей Алексеев. – С этим что-то нужно делать, чтобы не пропустить еще и следующий сезон.

За весь 2019 год в город зашло всего 60-70 заграничных яхт Фото: Олег ЗОЛОТО

За весь 2019 год в город зашло всего 60-70 заграничных яхтФото: Олег ЗОЛОТО

Самый громкий скандал разразился вокруг профсоюзного Речного яхт-клуба и государственной Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта – соседей по Петровской косе. Кто кого пытается разорить и кто на что имеет право, разбирается суд. Тем временем страдают и воспитанники школы, и один из старейших клубов страны, и парусный спорт города в целом.

– Школа использует акваторию Петровской косы, чтобы проводить тренировки, – спешит заверить начальник объекта «Петровская коса» Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта Кирилл Раевский. – Никакой другой деятельностью мы не занимаемся.

– То, что происходит, мне не совсем понятно, – отмечает член совета капитанов Спортивного коллектива яхтсменов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба Никита Бриллиантов. – Мы берем яхты у частного учреждения (компания «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов». – Прим. ред.) и популяризуем парусный спорт. Дело, которое сейчас находится на острие, – дело 2011 года. Сейчас 2020-й. Почему приставы так долго ждали, чтобы демонтировать трапы?

В числе перспективных парусных проектов называют яхтенный кластер у «Лахта-центра» Фото: Артем КИЛЬКИН

В числе перспективных парусных проектов называют яхтенный кластер у «Лахта-центра»Фото: Артем КИЛЬКИН

Пару лет назад Петербург заказал разработку концепции развития инфраструктуры парусного спорта до 2030 года. В ней фигурировало три основных площадки. К осени 2020-го город подготовит концепцию новой туристской географии, и новые яхтенные марины станут ее составляющей.

В числе перспективных парусных проектов называют «Остров фортов» в Кронштадте, развитие Морского пассажирского порта, яхтенный кластер у «Лахта-центра» во главе с клубом «Геркулес», который планируют сдать в конце октября и запустить в следующем сезоне, а также восстановление яхт-клуба на Тулонской, который после ухода «Водоканала» ищет нового инвестора.

– Задача, которую ставим перед собой, пока без привязки к сроку, – увеличить количество судозаходов в три-четыре раза, – подытоживает Корнеев. – Максимальный поток, который в будущем сможет принять Петербург, – 8-10 тысяч международных судозаходов и 4-5 тысяч внутренних.

КСТАТИ:

Отсутствие парусной инфраструктуры в Петербурге бьет не только по пресловутой упущенной выгоде и облику туристической столицы, но и по развитию парусного спорта. На сегодня в городе на Неве на яхтах ходят около 5 000 человек, часть их которых – дети. Пандемия заставила перенести, но не смогла отменить 75 соревнований, запланированных на начало года. Так, Nord Stream Race стартует в сентябре и пройдет от Петербурга до Германии без заходов в прибрежные города.

На сегодня в городе на Неве на яхтах ходят около 5 000 человек Фото: Евгения ГУСЕВА

На сегодня в городе на Неве на яхтах ходят около 5 000 человекФото: Евгения ГУСЕВА

Возобновились тренировки, которые в месяцы самоизоляции пришлось проводить в виртуальном формате. Вместе с взрослыми в форму пытаются вернуться и маленькие яхтсмены, которые упустили большую часть сезона.

– Дети в парусных школах занимаются бесплатно: задача родителей – одеть и доставить, – объясняет командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров. – Действует следующая формула: дети приводят в парусный спорт родителей и друзей, а потом становятся взрослыми яхтсменами. Часть из них выбирает морскую специальность и идет во флот, судостроение или судовождение. Но сейчас с числом студентов, выбирающих морскую отрасль, большая беда. Олимпийские медали зарабатывают единицы, а наша массовая задача – профориентация, ЗОЖ и мировоззрение.

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Три месяца «самоизоляции», четыре месяца с прихода коронавируса в Петербург. Город пытается оправиться от пандемии и забыть ее, как страшный сон. И, хоть, увы, последствия «ковида» останутся с нами надолго, выйти из набившей оскомину удаленки получается. Петербуржцы катаются на речных трамвайчиках, устраивают уличные концерты, женятся и строят грандиозные планы на жизнь. Потому что жизнь – она всегда побеждает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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