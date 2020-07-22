«Поведение у него отличное»: отец Дацика оценил шансы сына выйти из тюрьмы по УДО

Скандально известный бывший боец MMA из Ленинградской области Вячеслав Дацик, который сейчас находится в колонии, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды»-Петербург рассказал отец заключенного Валерий Григорьевич.

По словам Дацика-старшего, с сыном из-за карантина он давно не общался, зато созванивался с адвокатом, который сказал, что есть шансы выйти из заключения пораньше.

- Характеристики у него там хорошие, поведение отличное, никаких нарушений нет, - рассказывает Валерий Дацик. - Мы очень по нему соскучились. Сами позвонить ему не можем, а он не звонил пока. Шансы в таком, как у него, случае есть всегда, но как решат, кто его знает.

Напомним, Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» в июне получил год тюремного заключения за то, что вместе со своим знакомым, которого также осудили, пытался незаконно покинуть Россию и уйти на резиновой лодке в Эстонию. По словам родственников экс-спортсмена, Дацик сам никуда уплывать не собирался, а просто сопровождал товарища – Дмитрия Вечкина.

Для «Рыжего Тарзана» это заключение не первое. У Дацика богатый «послужной список»: ранее он отбывал наказание за серию ограблений салонов сотовой связи и незаконное ношение оружия. Кроме того, Дацик "прославился" тем, что водил по Петербургу голых "жриц любви".