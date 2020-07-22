2020-07-22T19:03:06+03:00
Происшествия

«Поведение у него отличное»: отец Дацика оценил шансы сына выйти из тюрьмы по УДО

Сейчас «Рыжий Тарзан» отбывает наказание за попытку незаконного пересечения границы
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
В декабре 2019 года Дацик пытался на лодке уплыть в ЭстониюВ декабре 2019 года Дацик пытался на лодке уплыть в ЭстониюФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Скандально известный бывший боец MMA из Ленинградской области Вячеслав Дацик, который сейчас находится в колонии, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды»-Петербург рассказал отец заключенного Валерий Григорьевич.

По словам Дацика-старшего, с сыном из-за карантина он давно не общался, зато созванивался с адвокатом, который сказал, что есть шансы выйти из заключения пораньше.

- Характеристики у него там хорошие, поведение отличное, никаких нарушений нет, - рассказывает Валерий Дацик. - Мы очень по нему соскучились. Сами позвонить ему не можем, а он не звонил пока. Шансы в таком, как у него, случае есть всегда, но как решат, кто его знает.

Напомним, Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» в июне получил год тюремного заключения за то, что вместе со своим знакомым, которого также осудили, пытался незаконно покинуть Россию и уйти на резиновой лодке в Эстонию. По словам родственников экс-спортсмена, Дацик сам никуда уплывать не собирался, а просто сопровождал товарища – Дмитрия Вечкина.

Для «Рыжего Тарзана» это заключение не первое. У Дацика богатый «послужной список»: ранее он отбывал наказание за серию ограблений салонов сотовой связи и незаконное ношение оружия. Кроме того, Дацик "прославился" тем, что водил по Петербургу голых "жриц любви".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Беглов подписал обновленный закон об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге
МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и усилении ветра в четверг 23 июля
Две ночи мосты будут разведены до 6 утра в Санкт-Петербурге
Двор Нельсона снова лишился арт-объектов
Бесплатное посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда продлится с 27 июля до 31 декабря 2020 года
За путешествие по Ленобласти можно будет получить до 15 тысяч рублей
Многодетным семьям подарят микроавтобусы за 1,3 миллиона рублей
Результаты ЕГЭ 2020 по русскому языку в Санкт-Петербурге: 279 выпускников получили 100 баллов
Комитет по культуре оказался не в курсе, что его хотят сократить на 10%
Посмотреть на парад ко Дню ВМФ можно будет только в масках, перчатках и после досмотра
Памятник Цою в Петербурге не могут установить из-за отсутствия постамента
Новый Дворец бракосочетания откроется в конце года в Санкт-Петербурге
Первого сентября откроют школу в Сергиево после ремонта
Четырех собак украли из военного питомника в Санкт-Петербурге
Праздничный концерт на День ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет онлайн
Новый мост через реку Оккервиль начали строить в Кудрово
Лодка с людьми перевернулась у Морской набережной
Три мусороперерабатывающих завода могут построить в Ленинградской области
Трассу "Кола" перекроют 23 июля из-за разводки моста в Ленинградской области
Двух окровавленных людей нашли на скамейке в Колпино
Мужчина умер в аптеке в Санкт-Петербурге
Петербуржцам приходится подрабатывать, чтобы сделать большие покупки
Вторая очередь реновации "хрущевок" в Санкт-Петербурге назначена на 2023 год
В четыре раза больше общероссийской оказалась смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге
Фрегат «Штандарт», который вернется в Петербург спустя 11 лет "изгнания", больше не будет ходить на «Алых парусах»
В Новогорелово с улицы средь бела дня похитили человека