2020-04-21T20:46:29+03:00
Происшествия

Петербургского националиста Вячеслава Дацика заключили под стражу по делу за незаконное пересечение границы

«Рыжего тарзана» поймали еще в декабре, когда он пытался попасть в Эстонию на надувной лодке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вячеслава Дацика отправили в СИЗО по уголовному делу за незаконное пересечение границы.Вячеслава Дацика отправили в СИЗО по уголовному делу за незаконное пересечение границы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дзержинский районный суд Петербурга отправил под стражу скандального бойца смешанных единоборств и грозу городских куртизанок Вячеслава Дацика. Все из-за того, что в конце декабря 2019 года «Рыжего тарзана» поймали с поличным при попытке переплыть в Нарву через эстонскую границу. Незаконное путешествие не понравилось правоохранительным органам.

- Дацик и его спутник Вечкин просидят в следственном изоляторе сроком по 10 июня 2020 года. Вячеслав просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или освободить под залог в полмиллиона рублей. Вечкин же просто просил суд отказать в удовлетворении ходатайства, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Теперь рыжему бойцу грозит лишение свободы на срок до шести лет. Напомним, в феврале 2019 года он вышел из СИЗО после задержания в мае 2016-го за разгром борделя на Васильевском острове. Тогда Дацик вдобавок гонял голых блудниц по ночным улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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