2020-07-22T18:34:11+03:00
Звезды

«За две тысячи можно съездить в Ялту и купить там помидоров»: солист Little Big поразился ценам в элитном петербургском ресторане

Кроме этого Илью Прусикина не пустили на лучшие места на террасе [видео]
Петр КИБЕР
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Даже успешному музыканту цены в элитном ресторане показались немного завышенными. Фото: Инстаграм LittlebigbandДаже успешному музыканту цены в элитном ресторане показались немного завышенными. Фото: Инстаграм Littlebigband
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Даже богатых людей иногда удивляют цены в петербургских ресторанах. Так, солист группы Little Big Илья Прусикин, недавно купивший себе элитный Porsche (названный Антоном), был до глубины души поражен стоимостью салатов в меню одного из заведений на Крестовском острове, где привыкли отдыхать «сливки общества».

- Салат из осьминога с артишоками и помидорами за 2990. Да за эти деньги осьминог сам должен выйти и сказать: «здравствуйте, я очень вкусный» и лечь в тарелку, - поразился Прусикин, опубликовавший видео в своем Инстаграме.

Следующим пунктом в меню оказался салат из помидоров с ялтинским луком.

- Да за две тысячи можно съездить в Ялту и на сто рублей купить там помидоров, - рассказал подписчикам музыкант.

При этом он отметил, что сидит не на самых лучших местах на открытой террасе, где имеются красивые виды, а в зале.

- Не знаю, почему меня сюда посадили. Наверное я воняю, - предположил Илья.

Отметим, что недавно клип Little Big на песню UNO набрал 134 миллиона просмотров и стал самым популярным на канале «Евровидения» за всю историю конкурса. Тем не менее, простой и скромный парень, выросший в Сосновом Бору под Петербургом, до сих пор не может привыкнуть к звездному статусу и ценам в ресторанах.

Солиста Little Big поразили цены в петербургском ресторане.Видео: instagram.com/iliyaprusikin

ИСТОЧНИК KP.RU

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