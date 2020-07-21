2020-07-21T13:28:21+03:00
Звезды

Клип Little Big - UNO стал самым популярным на канале «Евровидения» за всю историю конкурса

Ролик набрал уже больше 134 миллионов просмотров
Петр КИБЕР
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Клип для "Евровидения" набрал уже 134 миллиона просмотров. Фото: кадр с видео youtube.comКлип для "Евровидения" набрал уже 134 миллиона просмотров. Фото: кадр с видео youtube.com
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Конкурс «Евровидение» в этом году не состоялся, но Россия на нем победила. Клип на песню UNO от группы Little Big стал самым популярным на официальном канале конкурса в YouTUBE за всю его историю и набрал 134 миллиона просмотров.

- Клип UNO стал самым просматриваемым на канале Eurovision за всю историю конкурса. Спасибо вам за поддержку! Поднимаю немножко вина за вас. Люблю каждого, как не в себя, - написал в Инстаграме лидер и солист коллектива Илья Прусикин.

Напомним, что сам песенный конкурс должен был пройти в голландском Роттердаме в апреле 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на год и оставили там же. Предполагается, что участники также будут прежними, а вот песни им придется писать новые.

Впрочем, на популярности Little Big в России это никак не сказалось, группа даже организовала свое шуточное «карантиновидение» в соцсетях. А получаемые доходы позволили Илье Прусикину исполнить свою давнюю мечту и купить себе новый Porsche. Машину он назвал Антон. Игрушечный авто достался и 2-летнему сыну Добрыне.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.Видео: официальный аккаунт "Евровидения" на Youtube

ИСТОЧНИК KP.RU

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