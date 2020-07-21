Клип Little Big - UNO стал самым популярным на канале «Евровидения» за всю историю конкурса
Конкурс «Евровидение» в этом году не состоялся, но Россия на нем победила. Клип на песню UNO от группы Little Big стал самым популярным на официальном канале конкурса в YouTUBE за всю его историю и набрал 134 миллиона просмотров.
- Клип UNO стал самым просматриваемым на канале Eurovision за всю историю конкурса. Спасибо вам за поддержку! Поднимаю немножко вина за вас. Люблю каждого, как не в себя, - написал в Инстаграме лидер и солист коллектива Илья Прусикин.
Напомним, что сам песенный конкурс должен был пройти в голландском Роттердаме в апреле 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на год и оставили там же. Предполагается, что участники также будут прежними, а вот песни им придется писать новые.
Впрочем, на популярности Little Big в России это никак не сказалось, группа даже организовала свое шуточное «карантиновидение» в соцсетях. А получаемые доходы позволили Илье Прусикину исполнить свою давнюю мечту и купить себе новый Porsche. Машину он назвал Антон. Игрушечный авто достался и 2-летнему сыну Добрыне.
Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.Видео: официальный аккаунт "Евровидения" на Youtube
ИСТОЧНИК KP.RU