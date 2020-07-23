2020-07-23T13:54:07+03:00
Общество

Длинная очередь выстроилась к Спасу на Крови в первый день открытия собора

Чтобы попасть внутрь, людям приходится ждать по полтора часа
Петр КИБЕР
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Длинные очереди после открытия музеев - привычное дело в Петербурге.Длинные очереди после открытия музеев - привычное дело в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотни людей выстроились в длинную очередь перед входом в Спас на Крови. 23 июля собор впервые после четырехмесячного карантина распахнул двери, что вызвало ажиотаж. Впрочем, вполне ожидаемый, ведь такие же очереди стояли после открытия и Исаакиевского собора.

- Пускают по 60 человек в час, но если народ выходит раньше, то сразу продают дополнительные билеты и запускают внутрь. Сейчас в очереди около ста человек, стоят уже полтора часа, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

В долгом ожидании, несмотря на дождь, стоят и молодые и пожилые и даже женщины с грудными детьми. Тем не менее, люди готовы терпеть, лишь бы попасть в собор и посмотреть на его убранство.

Полюбоваться красотами Спаса пришел и стар и млад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полюбоваться красотами Спаса пришел и стар и млад.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что Спас на Крови относится к музею «Исаакиевский собор» и находится в его ведении. Сам Исаакий был открыт для посещений и богослужений с 19 июля, а 16 стала доступна смотровая площадка на колоннаде собора. Оба раза это вызывало ажиотаж у горожан и туристов.

Отметим, что во всех музеях соблюдается рекомендованный санитарных режим, поэтому число посетителей ограничено внутренней площадью соборов, а войти разрешат только в масках.

Внутрь собора пускают по сеансам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внутрь собора пускают по сеансам.Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоимость билетов в Исаакиевский собор и Спас на Крови осталась прежней. Это 350 рублей в дневное врем и 400 рублей - с 18:00 до 22:00. Льготы остались прежними. Открыта для посещения и часовня-музей у Спаса на Крови. Она работает с 10:00 до 18:00 цена билета составляет 100 рублей.

Огромные очереди в храм Спаса на Крови в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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