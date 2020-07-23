2020-07-23T15:15:43+03:00
Новости компаний

МегаФон запускает сервис для дистанционного мониторинга здоровья

Первым на рынок выведено решение для пациентов с гипертонией
Поделиться:
МегаФон запускает сервис для дистанционного мониторинга здоровья.МегаФон запускает сервис для дистанционного мониторинга здоровья.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Пандемия дала новый импульс развитию цифровых решений в медицине: выросла потребность в удаленных консультациях. МегаФон разработал решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиники и вовремя обратиться к врачу в случае ухудшения состояния.

Медицинские приборы, оснащенные sim-картами, после проведения измерений показателей здоровья – например, артериального давления, уровня сахара в крови – автоматически передают данные в Облако МегаФона, где они агрегируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Персональные данные видит только врач в интерфейсе решения. Там же отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента к ним на прием.

- Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа МегаФона позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему sms-сообщение с напоминанием, - рассказал директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.

Первым на рынок выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Решение предполагает различные сценарии – короткий, рассчитанный на один-три месяца, или долгосрочный - для тех пациентов, нуждающихся в постоянном наблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мегафон»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон о запрете «наливаек»
Эксперты назвали самые грибные места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Результаты ЕГЭ 2020 по профильной математике в Санкт-Петербурге: 22 выпускника получили 100 баллов
Лада столкнулась с тепловозом на переезде под Лугой
Петербургские таксисты объединились перед приходом китайского агрегатора-гиганта DiDi
"Лунная соната" на Стрелке Васильевского острова заворожила петербуржцев
МЧС предупредило о надвигающейся грозе на Ленинградскую область 23 июля
Санкт-Петербург может войти в систему кэшбека за турпоездки уже в августе
Умер преподаватель журналистики СПбГУ Владимир Осинский
Глава петербургского ЗакСа поддержал закон о патриотическом воспитании в школах
Дети-сироты осмотрели свои будущие квартиры в Санкт-Петербурге
Стало известно, когда можно будет вернуть деньги за путешествия по Ленобласти и Карелии
Дочка зарезала любовника своей матери в Гатчине
"Сквер капитана Кучиева" появился на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Охранник из Пулково развращал школьниц на рабочем месте