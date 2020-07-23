Как уберечь смартфон: советы для тех, кто собирается в отпуск

Если вы собираетесь на летний отдых, стоит позаботиться не только о дороге и развлекательной программе, но и о защите вашего смартфона – ведь он главный помощник в путешествии. В пути мы делаем памятные снимки, прокладываем маршрут или звоним своим близким, не расстаемся с мобильником на пляже, пользуемся им посреди оживленной улицы — и в любой момент его можно нечаянно выронить и разбить. Вероятность испортить свой отпуск поломкой или утратой мобильного устройства можно свести почти к нулю, если заранее оснастить гаджет соответствующими аксессуарами.

Чехлы и кейсы

Надежными средствами защиты смартфона от падений и повреждений считаются чехлы. Такие аксессуары предотвратят появление на хрупких стеклянных панелях трещин, а на металлических и пластиковых корпусах – потертостей и вмятин.

Подобрать чехол возможно под любую модель смартфона, будь то недорогой бюджетник или топовый флагман.

В каталоге интернет-магазина МТС можно подобрать чехол на любой вкус и кошелек. Например, в клип-кейсе для новинки летнего сезона Samsung Galaxy A21s предусмотрен аккуратный вырез под солидный блок из четырех фотокамер, который совершенно не мешает фотосъемке. Аксессуар из прочного силикона защищает гаджет от повреждений при падении. Чехол имеет удобное углубление у выреза под физический сканер отпечатка пальцев.

Еще один интересный вариант — чехол-книжка Apple iPhone 11 Pro Max MX082ZM/A, который защищает заднюю панель и дисплей гаджета. Можно заряжать смартфон прямо в чехле. Мягкая подкладка из микрофибры обеспечивает дополнительную защиту iPhone. Для хранения чеков, карт и купюр предусмотрено специальное отделение.

Тем, кто ценит по-настоящему функциональные вещи, рекомендуем обратить внимание на чехлы со светодиодными индикаторами. Например, Samsung Galaxy S20 Smart LED View Cover, выполненный из долговечного поликарбоната. Стоит только положить смартфон на горизонтальную поверхность экраном вверх, как светодиоды в чехле начинают ярко светить, показывая время и важные уведомления.

Пленки и стекла на экран

Во время отдыха на пляже вездесущий песок проникает в карманы и даже закрытые сумки, становясь серьезной угрозой для дисплеев мобильных устройств. Чтобы сберечь экран от мелких царапин, перед отпуском оснастите свой смартфон прочным стеклом.

Как и в случае с чехлами, подобрать защиту экрана можно для любой современной модели смартфона. Мы предлагаем почти 400 вариантов стёкол и плёнок от ведущих производителей: Redline, MediaGadget, LuxCase, Black Rock и прочих.

Держатели и селфи-палки

Практичные автомобильные аксессуары помогут путешественникам на личном авто надежно зафиксировать смартфон на лобовом стекле или приборной панели. А моноподы добавят разнообразия в процесс фотосъёмки памятных летних снимков.

Владельцам смартфонов с технологией беспроводной зарядки Qi мы рекомендуем обратить внимание на держатель RedLine HQi-02. В нем предусмотрен модуль с индукционной катушкой, так что гаджет не только фиксирует смартфон, но и насыщает его энергией.

Настройка безопасности

В путешествии никто не застрахован от потери или кражи мобильника. Чтобы быстро обнаружить пропажу, заблокировать смартфон или полностью удалить ценные данные, заранее подготовьте свой гаджет.

В смартфонах на Android предусмотрена функция «Найти устройство». Чтобы ее активировать, необходимо:

- в верхней шторке уведомлений на главном экране включите передачу геоданных;

- зайдите в настройки;

- откройте раздел «Безопасность и конфиденциальность»;

- активируйте режим «Найти устройство».

Теперь гаджет можно найти через сервис android.com/find. Если же вы опасаетесь, что смартфон попал в чужие руки, сервис позволяет заблокировать или очистить гаджет.

Аналогичная функция есть и у смартфонов от Apple. Потребуется активировать функцию «Локатор». После этого поиск и удаленное управление осуществляется через сервис iCloud.com.