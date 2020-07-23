2020-07-23T17:22:42+03:00
Новости компаний

Архитектурный конкурс «Золотой Трезини» поддержали в Абу-Даби

В состав Международного совета вошел Мохамед Халифа аль-Мубарак
Маргарита РЕПИНА
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Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак. Фото: предоставлено организаторами.Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак. Фото: предоставлено организаторами.
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Его превосходительство Мохамед Халифа аль-Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, стал членом Международного совета архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Департамент культуры и туризма Абу-Даби вошел в число партнеров конкурса.

- Я полностью поддерживаю миссию конкурса «Золотой Трезини» по созданию и развитию экспертного сообщества, объединяющего профессионалов в сфере дизайна и музейного дела, а также представителей дипломатических и деловых кругов, СМИ и академической среды, – заявил господин аль-Мубарак. - Кроме того, мне близка приоритетная задача совета – поощрение архитектурной дипломатии и соединение стран через участие их представителей в выставках и конференциях. Я надеюсь, что архитектурные достижения, с которыми мы знакомимся в рамках «Золотого Трезини», станут достоянием последующих поколений.

Его превосходительство Мохамед Халифа аль-Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, входит в состав Исполнительного совета одноименного эмирата, а также занимает ряд других руководящих должностей в Абу-Даби, что свидетельствует о его лидерских навыках и умениях в области стратегического планирования.

Господин аль-Мубарак является председателем нескольких крупных компаний, действующих на территории ОАЭ: помимо Департамента культуры и туризма Абу-Даби, он занимает пост председателя в экономической зоне twofour54, которая обеспечивает устойчивый рост медиа-предприятий; в компании Miral Asset Management, которая занимается разработкой проектов в Абу-Даби и их руководством; в Aldar Properties, ведущей строительной компании, которая изменяет облик города Абу-Даби с помощью своих культовых проектов; в Aldar Academies, крупнейшей образовательной организации Абу-Даби; и в Image Nation Abu Dhabi, кинокомпании, которая занимается созданием сильной киноиндустрии в ОАЭ.

Департамент культуры и туризма Абу-Даби работает над сохранением и популяризацией наследия и культуры одноименного эмирата, одного из ключевых туристических направлений в ОАЭ, среди приезжих и местных жителей. Организация работает над развитием местного туристического сектора, в частности – с помощью разнообразных маркетинговых мероприятий международного уровня, направленных на привлечение как туристов, так и инвесторов. Политика, планы и программы организации ориентированы на сохранение наследия и культурных традиций, в частности, на защиту археологических и исторических площадок, а также на развитие музеев, например, таких как Национальный музей шейха Зайеда, Лувр Абу-Даби и Музей Гуггенхайма. Кроме того, Департамент культуры и туризма поддерживает научную и художественную деятельность, а также мероприятия, которые способствуют формированию насыщенной культурной среды и пропагандируют уважение к наследию эмирата. Свою миссию Департамент культуры и туризма видит в координации развития Абу-Даби в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами.

Конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года. Это единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют постоянное собрание государственного музея. После церемонии награждения, которая пройдет 1 декабря, работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Прием заявок на конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте www.goldtrezzini.ru до 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются проекты от участников из всех стран мира, разработанные (для реализованных – реализованные) после 1 января 2018 года. По данным организационного комитета, к участию в конкурсе допущено уже более 100 проектов из Аргентины, Белоруссии, Египта, Испании, Италии, Катара, Латвии, Ливана, Мексики, Норвегии, ОАЭ, Омана, Португалии, России, Сирии, США, Франции и Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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