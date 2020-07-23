Телеканал «Санкт-Петербург» покажет День Военно-морского флота в прямом эфире

День Военно-морского флота – особенное событие для Северной столицы. Санкт-Петербург стал основным городом проведения этого праздника. В этом году ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации эту дату отмечают, соблюдая все меры предосторожности, но придерживаясь всех традиций празднования, которые сложились десятилетиями в Северной столице. Все события Дня Военно-морского Флота можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» и онлайн на сайте телеканала и в его социальных сетях.

Праздничное вещание начнется 26 июля в 9 часов утра. По традиции серия праздничных мероприятий стартует с церемонии открытия Дня ВМФ и поднятия Андреевского флага на борту крейсера «Аврора».

В 11.00 начнется Военно-морской парад. В Северной столице и Кронштадте на воду выйдут 46 кораблей и подводных лодок. Будет задействована и авиация. В небо поднимутся более 40 единиц техники. В пешей колонне пройдут более четырех тысяч военнослужащих. Телезрители телеканала «Санкт-Петербург» смогут увидеть парад во всех деталях и с лучших точек.

Телезрители увидят лучшие моменты парада. Фото: предоставлено телеканалом.

После Военно-морского парада, в 14.00, начнется праздничный концертный марафон. В программе «Под Андреевским флагом» выступят ведущие музыкальные коллективы Военных сил России. На сцену выйдут артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа. Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, вместе с которым выступят оперные солисты Ирина Матаева и Владимир Целебровский. Завершат концерт Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко», а в финале праздничного марафона выступит композитор и музыкант, флагман российского рока Гарик Сукачев.

Весь день ведущие телеканала «Санкт-Петербург» будут выходить в прямой эфир с главных мест празднования. Телезрители узнают самые свежие новости и самые интересные подробности о ходе торжественных мероприятий, встретятся с известными петербуржцами, чей жизненный путь связан с Военно-морским флотом России. Завершится праздничное вещание уже после окончания торжеств на городских площадках трансляцией документальных и художественных фильмов: «Адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин», «Моонзунд», «Генеральный конструктор» и «Морской ястреб».