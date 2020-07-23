2020-07-23T18:42:44+03:00
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Петербурженки стали героинями шоу «Пережить, чтобы помнить»

Адвокат Вера Иванова и предприниматель Ирина Лонеева снялись в новом выпуске патриотического интернет-проекта
Маргарита РЕПИНА
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Участницы проекта "Пережить, чтобы помнить". Фото: организаторы.Участницы проекта "Пережить, чтобы помнить". Фото: организаторы.
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Дорога жизни – знаменитом маршруте в Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны он был единственной транспортной магистралью, соединявшей осажденный Ленинград с «большой землей». Водителями нередко были женщины.

Наши современницы – 26-летняя адвокат Вера Иванова и 34-летняя предприниматель Ирина Лонеева – смогли повторить действия шоферов времен войны в рамках проекта «Пережить, чтобы помнить». Всего за четыре часа девушки должны были с помощью компаса найти в лесу «переживший авианалет» советский 3-тонный грузовик ЗИС-6, починить его и загрузить боеприпасами.

Сложность задания состояла в том, чтобы достать массивную боевую машину из ямы и заменить вручную тяжелое колесо – в зависимости от сборки его вес может достигать 83 кг. Кроме того, участницам предстояло самостоятельно загрузить в кузов ЗИС-6 разбросанные по земле боеприпасы и ящики.

Женщины преодолели непростое испытание. Фото: организаторы.

Женщины преодолели непростое испытание. Фото: организаторы.

Несмотря на трудности, девушки смогли быстро справиться с работой и завершили ее за час до окончания отведенного времени. Благодаря их усилиям машина была подготовлена к службе.

- Поменять колесо на таком грузовике – это что-то за пределами реальности жизни человека XXI века! Интересно было это прочувствовать, отдать дань уважения нашим предкам. Если надо, мы можем мобилизовать свои силы! – поделились петербурженки в финале съемок.

Ведущий проекта Денис Косяков отметил, что у женщин-водителей в годы Великой Отечественной войны не было особенных привилегий по сравнению с мужчинами. Единственное, что им полагалось «сверху», – дополнительная порция мыла.

Второй сезон социального реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» начался в июне – принять в нем участие может любой желающий, оставив заявку на сайте https://toremember.ru. Четвертая серия «Не женская работа» уже вышла на Youtube-канале „To remember“ и в социальных сетях проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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