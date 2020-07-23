Группа KREC сняла клип на песню «Везувий» совместно с Федерацией бокса Санкт-Петербурга

Легенда петербургской рэп-сцены – группа KREC – выпустила новый клип на песню «Везувий». Участие в съемках приняли спортсмены и тренеры, оставившие значимый след в истории петербургского бокса – Вячеслав Яковлев, Игорь Ружников, Олег Кузьмин, Александр Зимин, Геннадий Хлобыстин, Денис Бахтов, Геннадий Мартиросян, Иван Верясов, Андрей Косенков, Павел Сосулин, Джамал Батрутдинов, Алексей Мазур и Сергей Воробьёв.

Клип на песню «Везувий» посвятили памяти Максима Дадашева. Российский боксёр-профессионал родом из Санкт-Петербурга выступал в первой полусредней весовой категории. 23 июля прошлого года спортсмен умер в США после боя.

Ключевую роль в клипе исполнил Алексей Мазур - вице-чемпион России по боксу 2019 года, бывший троварищ Дадашева по команде. В юношеском возрасте он тренировался вместе с Максимом под руководством одного наставника – Олега Соколова.

Клип посвятили спортсмену Максиму Дадашеву. Фото: предоставлено организаторами.

- Идею написания подобного трека я вынашивал в своей голове не один год. Я представлял себе главным героем парня из простой или даже неблагополучной семьи, которому предстояло пройти длинный путь от мальчишки до мужчины, от любителя до чемпиона. Нужна была подходящая музыка, способная передать настроение тревоги и напряженности, ведь для того, чтобы добиваться серьезных результатов в таком виде спорта как бокс, бойцам приходится 24/7 быть сконцентрированными на поставленной цели и жертвовать зачастую слишком многим. Мне хотелось показать ту часть игры, которая обычно остаётся за кадром, выбивающие из колеи травмы, изнурительные тренировки, дикая конкуренция, соблазны и опасности, обрушивающиеся на героя при переходе в профессионалы. Что творится в душе, когда на кону твоя карьера, добытый тяжким трудом титул и благополучие близких. Рифмуя, я старался постоянно смещать акценты, взвинчивая и ослабляя темп, пытаясь, как бы перехитрить самого себя, как это делает боксер в бою с тенью, ведь именно из таких ежедневных побед над собой складывается чемпионский характер. «Везувий» моя дань уважения людям, отдавшим всё ради своей мечты, - объяснил Артем Бровков, более известный как Fuze Krec. - Благодаря руководству Федерации бокса Санкт-Петербурга, нам удалось привлечь к съёмкам клипа легендарных ленинградских спортсменов, запечатлеть атмосферу залов, в которых поколениями ковались стальные характеры бойцов, представляющих наш город во всём мире. К сожалению, большой спорт полон драматизма, и история Максима Дадашева, в очередной раз, напомнила нам о рисках, сопровождающих людей, которые решили связать свою жизнь с этим суровым, но несомненно зрелищным шоу.