2020-07-24T12:30:03+03:00
Новости компаний

«Готовим с огненной любовью»: Петербуржцев приглашают в ресторан МЕМО

Для гостей уже работает летняя веранда, а вскоре откроется зал
Маргарита РЕПИНА
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Вместе с открытием летней террасы в ресторане обновилось меню. Фото: предоставлено пресс-службой.Вместе с открытием летней террасы в ресторане обновилось меню. Фото: предоставлено пресс-службой.
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Ресторан МЕМО открылся в октябре прошлого года и сразу заявил о себе, войдя в топ 10 главных открытий сезона по мнению restorating.ru. Гостям особенно полюбился осьминог на гриле, став визитной карточкой заведения. Под руководством шеф-повара Артема Заварницина МЕМО предлагает блюда из помпейской печи - фоккачу, пиде, лахмаджун. Особенной гордостью ресторана является камера сухого вызревания. В меню представлены стейки Dry Aged из говядины категории Prime, баранина и ягнёнок.

В основе концепции Memo («memory” - память) лежит дань памяти самому древнему способу приготовления пищи - на открытом огне. Самый большой раздел меню составляют блюда, приготовленные на аргентинском гриле - от стейков, морепродуктов, кебабов и шашлыков до хачапури на шампуре.

Посетителей готовы порадовать пастой, закусками к вину, летними супами и другими блюдами. Фото: предоставлено пресс-службой.

Посетителей готовы порадовать пастой, закусками к вину, летними супами и другими блюдами. Фото: предоставлено пресс-службой.

С открытием летней веранды, находящейся во внутреннем дворе, обновилось и меню. Теперь помимо полюбившихся позиций, посетителей готовы порадовать пастой, закусками к вину, летними супами, бургерами и дурумом с морепродуктами. Для любителей сладкого в меню есть чизкейк-гриль и фирменный десерт «угли-угли», который можно попробовать только здесь. Авторская кухня прекрасно гармонирует с лаконичным интерьером ресторана. В центре зала узнаваемым элементом оформления является живое оливковое дерево. Винная карта, составленная шеф-сомелье Сергеем Лукиновым, насчитывает более 150 вин. Предлагается попробовать как вечную классику, так и самые новые тенденции современного виноделия.

Удобное расположение оценят как петербуржцы, так и гости города. Адрес ресторана - Малая Морская улица, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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