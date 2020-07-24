В Педиатрическом университете рассказали о четырехлетнем мальчике, который мог повторно заразиться коронавирусом

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предположительно, зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом. Как рассказала «Комсомолке» заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Светлана Баннова, речь идет о четырехлетнем мальчике.

Со слов медика, маленький пациент, зараженный коронавирусм, поступил в отделение около месяца назад. После курса лечения анализы на COVID-19 у ребенка стали показывать отрицательный результат. А потом, спустя какое-то время, он вновь сменился положительным

Для детей в СПбГПМУ было создано специальное "ковидное" отделение.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Строго говоря, мы пока сами не можем точно сказать, что это, - отмечает Баннова. – Возможно, действительно произошло так называемое «реинфицирование» - то есть, повторное заражение. Возможно, повлияло то, что у ребенка имелось тяжелое сопутствующее заболевание, связанное с онкологией крови. То есть, в какой-то момент за счет лечения количество вируса в его организме снизилось до такой степени, что перестало определяться тестами. А потом из-за особенностей иммунитета вирус снова начал размножаться.

Выяснить, что на самом деле стало причиной повторного заболевания, по словам специалиста, очень сложно. Кроме того, такая задача перед медиками СПбГПМУ не ставилась – да и сам маленький пациент уже три дня как покинул отделение.

С другой стороны – коронавирус у детей действительно может иметь свои, подчас весьма опасные особенности. Так, по словам профессора кафедры поликлинической педиатрии Марии Ревновой, у некоторых пациентов отделения развивалось состояние, которое врачи называют «Кавасаки-подобный синдром».

- Это состояние очень похоже на довольно редкую болезнь Кавасаки – отсюда, собственно, и название, - отмечает Ревнова. – Оно представляет собой обширное поражение сердца и сосудов и, в особо запущенных и тяжелых случаях, может привести даже к летальному исходу.

Дети, по словам специалистов, болеют легче, чем взрослые - но только если у них нет серьезных сопутствующих заболеваний.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Их более чем 70 пациентов, которые прошли через «ковидное» отделение в Педиатрическом университете, «Кавасаки-подобный синдром» выявили только у двоих. Однако, констатирует медик, этого достаточно для того, чтобы обратить на него самое пристальное внимание – тем более что сами маленькие пациенты не имели никаких сопутствующих тяжелых заболеваний.

- Судя по всему, это состояние может развиваться вне зависимости от возраста ребенка, его пола и даже вне зависимости от течения COVID-19, - продолжает Ревнова. – Поэтому, конечно, одной из главных наших задач сейчас должна стать именно постковидная реабилитация детей, чтобы все опасные последствия можно было своевременно выявить и вылечить.

Напомним: всего с начала эпидемии в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 30 281 человек. 22 807 из них благополучно выздоровели. 1 908 скончались.

Медики опасаются "Кавасаки-подобного синдрома", который может развиваться у детей после коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕНЕНТНО

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов:

- Возможно ли в принципе повторное заражение коронавирусом – вопрос пока открытый. Все свидетельства о так называемом реинфицировании, которые приходили из разных стран в марте-апреле, так и не получили подтверждения. Сейчас ученые с большим внимание смотрят на тех, кто уже переболел и получил антитела – за такими людьми выборочно наблюдают и периодически обследуют. Но опять-таки – данные, которыми мы располагаем сейчас, разрозненны и противоречивы: кто-то говорит, что антитела сохраняются в организме три месяца, кто-то – что полгода и так далее. Одним словом, пока что информации не хватает, и однозначного ответа на этот вопрос дать не может никто. Необходимы дальнейшие исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мальчики заражаются чаще девочек: российские ученые описали, как дети болеют коронавирусом

Специалисты из Санкт-Петербурга установили характерные симптомы коронавируса у детей и самый "опасный" возраст (подробности)