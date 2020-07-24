Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 27 июля 2020 года: что изменится

Новое частичное снятие режима самоизоляции начнет действовать в Санкт-Петербурге с 27 июля 2020 года. Об этом стало известно после того, как губернатор города Александр Беглов подписал документ об изменениях в постановление по борьбе с коронавирусом.

- С 27 июля смогут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, но лишь при наличии обособленных помещений и торговых залов, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

А сидеть в ресторанах модно будет не только на террасе, но и внутри.Фото: Олег ЗОЛОТО

Об открытии самих ТЦ, при жестком соблюдении санитарных мер, было объявлено чуть ранее. Владельцы торговых центров согласились контролировать ношение масок и соблюдение дистанции у посетителей, а также проведение дезинфекции.

Кроме этого, в ТЦ и ресторанах начнут работать детские игровые комнаты. А вот развлекательные объекты пока открыты не будут, это дело следующего этапа послаблений.

ПРИМЕРЯТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ

Также сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах и фойе торговых и торгово-развлекательных комплексов - будут работать только стационарные магазины.

Зато в них, наконец-то, разрешена работа примерочных, хоть и при условии санобработки, наличии бактерицидных ламп, и термообработки примеренной, но не подошедшей одежды. Заполняемость кабинок должна быть через одну.

Кроме этого в ТЦ, и не только, откроются рестораны и кафе, но столики должны стоять на расстоянии 1,5 метров друг от друга, а фуд-корты работать пока не будут.

ДЕТСАДЫ, ЗАГСЫ, ТЕСТ-ДРАЙВЫ

Важная новость для родителей: в штатном режиме с 27 июля начнут функционировать детские сады.

И не менее важная для новобрачных: с понедельника в ЗАГСы при торжественной регистрации пустят до 30 человек одновременно.

с понедельника в ЗАГСы будут пускать гостей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также снимается запрет на работу частный музеев, выставочных залов. Аквапарки смогут открыться в обычном режиме, а не только как бассейны.

Возобновляют работу туристические агентства и бюро, разрешается проводить экскурсии.

В центрах по оказанию услуг можно будет присутствовать лично - при оформлении документов в МФЦ например. В автосалонах дадут возможность провести тест-драйв. С понедельника можно торговать едой в парках, садах и скверах города.

А вот запрет на проведение массовых мероприятий пока сохраняется. Не откроются и городские кинотеатры.