Губернатор Санкт-Петербурга договорился с Роспотребнадзором об очередном снятии ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга смог договориться с руководством Роспотрбенадзора и получить разрешение на открытие в городе торговых центров и ресторанов. Об этом информирует пресс-служба Смольного.
- Александр Беглов в телефонном разговоре с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главным санитарным врачом России Анной Поповой обсудил эпидемическую ситуацию в Петербурге .Губернатор проинформировал Попову о том, что коэффициент распространения инфекции в городе ниже 0,8, - сообщает пресс-служба губернатора.
В качестве довода за открытие ТЦ и ресторанов, глава города привел то, что коммерсанты обязались взять на себя соблюдение дополнительных мер по санитарной безопасности и отчитываться по ним. В частности, будут введены специальные чек-листы, в которых станут отмечать проводимую дезинфекцию.
Напомним, что ранее было объявлено об открытии ТЦ и заведений общественного питания с 27 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU