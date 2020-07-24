2020-07-24T13:16:23+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга договорился с Роспотребнадзором об очередном снятии ограничений

С 27 июля в городе смогут открыться торговые центры и рестораны
Петр КИБЕР
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В Смольном заявили, что об открытии ТЦ с Роспотребнадзором договорился лично губернатор города.В Смольном заявили, что об открытии ТЦ с Роспотребнадзором договорился лично губернатор города.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга смог договориться с руководством Роспотрбенадзора и получить разрешение на открытие в городе торговых центров и ресторанов. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

- Александр Беглов в телефонном разговоре с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главным санитарным врачом России Анной Поповой обсудил эпидемическую ситуацию в Петербурге .Губернатор проинформировал Попову о том, что коэффициент распространения инфекции в городе ниже 0,8, - сообщает пресс-служба губернатора.

В качестве довода за открытие ТЦ и ресторанов, глава города привел то, что коммерсанты обязались взять на себя соблюдение дополнительных мер по санитарной безопасности и отчитываться по ним. В частности, будут введены специальные чек-листы, в которых станут отмечать проводимую дезинфекцию.

Напомним, что ранее было объявлено об открытии ТЦ и заведений общественного питания с 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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