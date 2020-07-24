2020-07-24T18:05:33+03:00
Новости компаний

ВТБ получил международную награду Visa Global Service Quality

Также второй год подряд банку присуждается награда за самые высокие уровни одобрения операций
Поделиться:
ВТБ получил международную награду Visa Global Service Quality. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ получил международную награду Visa Global Service Quality. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
Изменить размер текста:

ВТБ получил ежегодную награду Visa Global Service Quality Performance Awards международной платежной системы Visa в нескольких номинациях. Международные эксперты отметили высокие показатели команды ВТБ, достигнутые благодаря эффективности операционно-технического сопровождения в сочетании с грамотными разработкой, наполнением и продвижением продуктов.

Несколько лет подряд ВТБ становится обладателем премии Visa Global Service Quality Performance Awards по различным направлениям. По итогам 2019 года ВТБ получил четыре награды из пяти, которые присуждались компанией Visa в России, и по этому показателю стал одним из лидеров среди других российских банков.

Премия вручена за «Внедрение новых способов платежей. Токенизация» и «Внедрение новых способов платежей. Бесконтактные платежи». Также второй год подряд банку присуждается награда за самые высокие уровни одобрения операций. В этом году ВТБ стал лучшим в номинациях «Самый высокий уровень одобрения авторизаций в CNP среде (транзакции без участия карты)» и «Самый высокий уровень одобрения авторизаций по картам физических лиц в торговой сети за рубежом».

- Высокая оценка работы ВТБ со стороны нашего международного партнера - компании Visa, подтверждает качество услуг, которое мы предоставляем держателям её карт. С каждым годом число безналичных платежей в России растет, и нам очень важно, чтобы каждая транзакция была максимально надежной. Для этого мы всегда готовы предложить нашим клиентам только современные и технологичные сервисы, которые будут для них удобными и безопасными, - отметил Святослав Островский, член правления банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк ВТБ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЗСД встал в жесткую пробку из-за ДТП с фурой в Санкт-Петербурге
Поезда по курортным направлениям вновь будут курсировать из Санкт-Петербурга
Новые снятия ограничений в Ленинградской области с 24 июля: Открыты залы кафе и разрешены спортивные тренировки
Этаж рухнул при заливке бетона в строящемся доме в Санкт-Петербурге
Обессиленного детеныша кольчатой нерпы нашли на берегу Ладожского озера
Женский «Зенит» начал тренироваться в Удельном парке
Скульптуру коня на Аничковом мосту отреставрировали после нападения вандалов
Казанскую площадь перекроют на четыре дня из-за съемок фильма
МЧС сообщает о грозах и дождях в Ленинградской области 25 июля
Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заразились коронавирусом
Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге 2020: Первые рейсы полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию
Новый маршрут экотропы «Сестрорецкое болото» откроется в августе 2020 года
Цены на велосипеды и самокаты резко выросли из-за пандемии в Санкт-Петербурге
Мошенников, продававших «чудо-приборы» пенсионерам, поймали в Санкт-Петербурге
Памятный знак «Неизвестному водителю» появится на Дороге Жизни