2020-07-24T18:05:33+03:00
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«За 200 лет атланту даже ураган не был страшен»: Стало известно, какое наказание ждет школьника, разбившего «бюст умирающего гиганта» в Царском Селе

Музейные работники уже выставили счет родителям малолетнего вандала [фото]
Алина ЧЕМЕРИС
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Произведение искусство получило серьезные повреждения. Фото: ГМЗ "Царское Село"Произведение искусство получило серьезные повреждения. Фото: ГМЗ "Царское Село"
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Вместо того, чтобы восхищать посетителей Царского Села своим драматичным видом, «бюст умирающего гиганта» вынужден «зализывать раны». На днях его «случайно» свалили с постамента в Камероновой галереи. Рухнув на мраморный пол, скульптура треснула.

Однако, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе музея, атлант не мог упасть от случайного прикосновения. Статуя весит около 150 килограммов, а это значит, что версия «мышка пробежала, хвостиком махнула» - отпадает.

- Исторические бюсты не должны быть прикручены к чему-то шурупами, - отвечают на вопрос, почему скульптура не была закреплена, в музее. - Он больше 200 лет стоял и ни раз не упал ни от какого урагана. Нужно было постараться, чтобы его свалить. Сами по себе произведения искусства не падают. Мы уже знаем, кто это сделал – несовершеннолетний посетитель. Отвечать за это теперь предстоит его родителям.

Оплачивать реставрацию будут родители вандала. Фото: ГМЗ "Царское Село"

Оплачивать реставрацию будут родители вандала. Фото: ГМЗ "Царское Село"

«Умирающий гигант» в Царском Селе далеко не первый, кто пострадал от рук малолетних вандалов. В прошлом году, когда на экскурсию приехала группа школьников, один из них накинулся на стоящую неподалеку от него статую и стал лупить по ней, пока та не свалилась.

- Родители должны объяснять детям, что если рядом скульптура – незакрытая, не огражденная, это не значит, что ее надо сталкивать или тереть, - говорят в ГМЗ «Царское Село». – К таким статуям и прикасаться-то нельзя! Тем более, что у нас открытый музейный объект, доступный для всех посетителей, и люди, а главное – дети, должны понимать, где они находятся.

Скульптура XVIII века весит около 150 килограммов и вот так запросто свалиться не могла. Фото: ГМЗ "Царское Село"

Скульптура XVIII века весит около 150 килограммов и вот так запросто свалиться не могла. Фото: ГМЗ "Царское Село"

Какую сумму придется заплатить родителям подростка за поврежденную скульптуру, пока неизвестно. Но ясно, что это будет далеко не «три копейки». Ведь, упав на пол, пострадал не только атлант, лицо которого сейчас в сколах и трещинах, но и колонна, около которой он стоял. В данный момент музейные работники подсчитывают затраты на восстановление шедевра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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