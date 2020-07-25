Инспектор ДПС разбился насмерть вместе с двумя пассажирами в Ленобласти

23-летний инспектор ДПС разбился насмерть в жутком ДТП в Сланцевском районе Ленинградской области. Вместе с ним погибли два его пассажира. Авария произошла около 9 утра на 23-м километре на автодороге «Сижно – Будилово – Осьмино». По предварительной информации, молодой водитель управлял личной машиной и ехал в нерабочее время.

- Он работал в ДПС Сланцевского района. Управляя «Тойотой Камри» водитель не учел погодные условия и не справился с управлением. Машина съехала в кювет, опрокинулась и ударилась в дерево. В результате ДТП на месте происшествия скончался не только инспектор, но и два его пассажира – мужчина и девушка, на вид им около 20-30 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавотинспекции проводят тщательную проверку на месте происшествия. Напомним, спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение в субботу 25 июля по всему 47 региону. Возможно, инспектор ДПС как раз попал под жуткий ливень.