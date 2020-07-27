2020-07-27T10:52:38+03:00
Общество

Шнуров прилетел в Хабаровск разбираться с протестами местных жителей и написал на это стих

Хабаровчане уже третью неделю митингует из-за ареста губернатора Фургала
Петр КИБЕР
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Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск разбираться с протестами.Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск разбираться с протестами.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Скандальный музыкант и солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, ставший политиком и телепродюсером, прилетел в Хабаровск. Здесь он собрался разобраться в настроениях местных жителей, которые уже третью неделю митингуют из-за ареста губернатора и присланного ему на замену члена ЛДПР Михаила Дегтярева из Москвы.

- Хабаровск, - лаконично обозначил географию своего пребывания сам Шнуров в своем Инстаграме. На фото он стоит посреди проспекта с поднятым вверх кулаком, как символом протеста.

Шнуров хочет понять, что происходит в Хабаровске. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Шнуров хочет понять, что происходит в Хабаровске.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Традиционно по такому случаю, Шнуров написал стихотворение. Даже без мата, что не характерно:

«- Кто тут начальник?

Чай не Любой, кто сверху спущен. За выбор свой хабаровчане Идут по улицам. Все гуще Становится народный марш.

Кто тут совсем дурак набитый? Не уж-то все это наймиты? В Москве их голос слышен аж! Колонна все мощнее шла.

Они не просят и не молят, Они хотят, чтобы дошла До всех ушей народа воля.

И нет задачи взять взаймы, Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать.»

Других своих планов Шнуров не озвучил, но, вероятно, один из сопредседателей «Партии Роста» попытается заработать очки перед грядущими в 2021 году парламентскими выборами, в которых музыкант планировал участвовать.

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Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск
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ИСТОЧНИК KP.RU

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