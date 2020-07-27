Хорватский защитник «Ливерпуля» перешел в «Зенит»

Петербургский «Зенит» подписал контракт с хорватским защитником Деяном Ловреном. Соглашения рассчитано на три года. А в составе сине-бело-голубых бывший игрок английского «Ливерпуля» может заменить Бранислава Ивановича.

- За «Ливерпуль» Деян Ловрен отыграл 185 матчей и забил 8 мячей. В сезоне-2018/19 вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а в сезоне-2019/20 — английскую Премьер-лигу, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Кроме этого, Ловрен, родившийся в Боснии, имеет хорватское гражданство и выступает за национальную сборную этой страны. Вместе с ней игрок завоевал серебряные медали Чемпионата мира по футболу-2018, проходившего в России.

Для «Зенита» это необходимое усиление, ведь один из основных игроков команды и ее капитан серб Бранислав Иванович, судя по всему, покидает клуб. Это косвенно подтвердил Ярослав Ракицкий.

Бранислав Иванович покидает "Зенит" Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

- Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой! - написал украинский защитник «Зенита» в своем Инстаграме.

По данным футбольных инсайдеров, Иванович возвращается в английскую Премьер-лигу, откуда только что в зенит пришел Ловрен. Бранислав будет выступать за «Эвертон». Напомним, что Иванович перешел в «Зенит» из английского же «Челси» в 2017 году.

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