Владислав Котлов: «Не советую читать о родинках в интернете»

Главный врач по лечебной работе и онколог группы клиник «Альтермед Эстетик» Владислав Котлов почти 20 лет занимается диагностикой и лазерным удалением родинок и других новообразований кожи - опухолей мезенхимального происхождения, гемангиом, мягких фибром, пигментных дерматофибром, нейрофибром, а также папиллом, кандилом и вирусных бородавок. В интервью «Комсомольской правде» специалист рассказал о процедуре, рисках и грамотном подходе в выборе врача.

«НЕ ЧИТАЙТЕ О РОДИНКАХ В ИНТЕРНЕТЕ»

- В каких случаях к вам приходят пациенты?

- Толчком к посещению врача в косметологии является желание быть красивым, а у меня – не только желание быть красивым, но еще и беспокойство о своем здоровье и жизни.

Конечно приятнее, когда люди приходят убрать дефект из эстетических соображений. Получается беседа на мажорной ноте. Пациенты морально лучше готовы к процедуре, им даже, по-своему, любопытно, они не боятся последствий. Основной фокус пациента сконцентрирован на эстетическом результате. И для согласия на процедуру не нужно в миллионный раз приводить одни и те же аргументы в ее безопасности.

Но совсем другое дело, когда пациенты начитались в интернете различных ужасов о «родинках» и их удалениях. Что-то вроде «моему другу что-то удалили, и он через три дня почил в страшных мучениях» или «зачесалась родинка – вам на кладбище».

- А что бы вы рекомендовали писать и читать в интернете?

- В интернете, особенно людям впечатлительным, лучше ничего не читать на тему родинок. Неправильно истолкованная пациентом информация может навсегда отвернуть его от решения достаточно тривиальной проблемы. В крайнем случае, можно изучить отзывы о медицинской организации и докторе, к которому собирается пациент для решения этой проблемы. Все остальное узнается и обсуждается на консультации со специалистом.

- Есть пациенты, которые на первом же осмотре заявляют, что «как-нибудь проживу» и не возвращаются?

-Конечно. Кому-то достаточно просто информации о его новообразованиях, чтобы жить спокойно хотя бы какое-то время. Другая категория - это те пациенты, которые пришли на консультацию по настоянию родственников. Как правило, это молодые люди или мужчины средних лет, которых попросили прийти жены, начитавшиеся не всегда добросовестных околомедицинских публикаций. В любом случае всегда проводится разъяснительная беседа о необходимости удалять выступающие образования, чтобы избежать возможных осложнений.

- Какие самые распространенные вопросы пациентов?

- Первый: что опаснее – удалять образование или продолжать с ним жить? Второй: каков будет эстетический эффект от удаления, не станет ли хуже? Третий – что может произойти через длинный отрезок времени после вмешательства? Это ведь не только возможное озлокачествление удаленного новообразования, что случается крайне редко. Но, например, еще есть угроза образования грубых рубцов. И это является не только эстетическим дефектом, но и доставляет массу беспокойств – болит, зудит. Четвертый вопрос: болезненность процедуры. Слышу от пациентов: «Доктор, меня пугает слова «лазер» и «гистология». Пятый: возможные ограничения и реабилитация. Шестой: возможны ли диагностические ошибки? Этот список продолжать можно долго.

ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ

- И все же: удалять образование или носить?

- Удаление новообразования кожи – это процедура, занимающая несколько минут. Ношение же – это процесс, длящийся годами. Причем организм человека является сложной динамической системой, в котором происходит постоянное кожное обновление с возможным «сбоем» этой программы. Именно это - один из механизмов возникновения кожных новообразований, которые под влиянием внешних или внутренних факторов (гормональная перестройка, беременность) могут расти и даже перерождаться в злокачественное. Следовательно, при сохранении новообразования риск негативных последствий выше.

Удаление новообразований. Фото предоставлено клиникой «Альтермед Эстетик».

Кроме того, у выступающих образований есть высокий риск травмы и, как следствие, кровотечения, омертвения образования или его инфицирование, рост, а, возможно, и озлокачествление. Нужно помнить, что травматизация может быть небольшой, но постоянной в таких местах, как подмышечные впадины, шея, промежность, что также оказывает негативное воздействие. А еще выступающие доброкачественные образования на видимых участках тела не приносят положительных эмоций и служат источником формирования комплексов и моральных страданий пациента. Поэтому ответ на данный вопрос очевиден.

- С эстетической точки – не станет ли хуже после удаления образований?

- Лазерное удаление - это щадящая процедура. Но в массе своей обработке подвергается толща среднего слоя кожи, потому что у любого образования есть некоторая глубина. И после удаления остается ямочка. А далее заживление происходит из двух точек. Первое - краевая эпителизация за счет кожи с краев лазерной раны. В этом случае след не остается вообще. Второе - за счет соединительно-тканной дермы-среднего слоя кожи. Соединительная ткань всегда растет быстрее, чем эпителий. Поэтому, чем больше размер образования, тем выше вероятность оставления следа - рубчика, обычно имеющего белый цвет. И если некто обещает удалить крупное образование, скажем, квадратный сантиметр, бесследно, то, скорее всего, он лукавит.

До и после удаления родинки. Фото предоставлено клиникой «Альтермед Эстетик».

- А цена вопроса пациентов не интересует?

-Интересует, но наши цены более, чем гуманные для медицинской клиники. Например, моя консультация стоит 500 рублей. Каждый человек имеет возможность прийти и подробно обсудить свою проблему. В консультацию входит беседа: жалобы, опрос (анамнез), осмотр всего, что беспокоит пациента. Это позволят поставить предварительный диагноз. В дополнение выполняется дерматоскопия, которая подтверждает правильность первого предположения. И только если пациент удовлетворен беседой и осмотром, а также ему понятна необходимость процедуры, я ориентирую его по прайсу, где он сам может выбрать свои будущие траты.

Необходимо добавить, что каждый пациент становится нашим рекламоносителем. И от того, насколько добросовестно, терпеливо и профессионально мы оказали ему медицинскую помощь, зависит, как много людей на прием к нам запишется завтра.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРА

- Обратим внимание на плюсы удаления новообразований именно лазером.

- Считаю, что с появлением лазерной аппаратуры мы значительно облегчили жизнь пациентам. Вместе с эффективностью, которая зачастую не уступает скальпелю, пациенты получили освобождение от предоперационного стресса, связанного с ожиданием, подготовкой к операции, необходимостью значительно ограничивать себя в послеоперационном периоде. Возникла эффективная, простая, быстрая и совершенно безболезненная процедура. Это не операция, а всего лишь медицинская манипуляция.

Инъекционное введение обезболивающего препарата создает своеобразную «водную подушку», защищающую от избыточной травмы кожи. Кроме того, при лазерном удалении отсутствует восстановительный период как таковой.

Обезболивание. Фото предоставлено клиникой «Альтермед Эстетик».

- Встал и пошел?

- Да. Ожоги, которые получаем от лазера при процедуре, сопоставимы с бытовыми ожогами. Правда, есть незначительные ограничения: нужно избегать попадания воды на лазерную рану пять-семь дней или меньше. Это зависит от ее размера. Также необходима простая обработка раны препаратами, с которыми пациент легко справится в быту.

ВАЖЕН ОПЫТ ВРАЧА

- Каким должен быть врач?

- Для специалиста важен достаточный объем «насмотренного» клинического материала. Он точно должен знать, что можно «трогать», а что нельзя. Все то, что потенциально с высокой вероятностью может превратиться в злокачественную опухоль или уже является онкологией. Зачастую встречаются умельцы с месячным образованием, которые начинают удалять образования без должного клинического опыта, без забора гистологического материала

- Насколько велика угроза «попасть» не на правильного врача, а на подобного умельца?

- Сейчас лазером не работает только ленивый. Наберите в интернете «лазерное удаление новообразований». На каждом квадратике городской карты обнаружите такую услугу в тех же косметических салонах. А там, как правило, нет необходимых условий даже для первоначального осмотра. Спросишь: «Как так?». Ответят: «А мы удаляем только папилломы». Но ведь это их «специалисту» может показаться, что это папиллома. А на самом деле это будет папилломатозный меланоцитарный невус – родинка. Не до конца удалил, гистологический материал не забрал, и невус начал восстанавливаться с осложнением…

- В чем риск отсутствия гистологии?

- Это защита от диагностической ошибки доктора и упущенного времени для пациента.

При удалении новообразования забор гистологического материала обязателен. Этот процесс называется биопсия. При обнаружении злокачественного образования доктор вызывает пациента и направляет в онкологическое учреждение. Такая возможность у нас отработана.

- И все же со стороны врача возможны диагностические ошибки?

- Да. И, увы, в ситуации с быстрым ростом новообразования риск ошибки возрастает. Быстрый рост кожных новообразований возможен в периоды гормональной перестройки организма: беременность, период кормления, климакс. Существуют еще быстрорастущие доброкачественные образования вирусного характера (кандиломы, вирусные бородавки, папилломы), которые за месяц-два могут увеличиваться в объеме в два раза. Поэтому диагностические ошибки, конечно, возможны. Но для начала всегда есть вспомогательный метод – дерматоскопия. А если доктор все еще сомневается, проводится онкоцитологическое исследование. И, наконец, чтобы обезопасить пациента полностью, проводится гистологическое исследование удаленного материала.

- Есть ли в вашей сфере лекарства, способные конкурировать с лазером?

- Врач имеет право назначить иммуномоделирующие препараты в лечении вирусных новообразований, но надо понимать, что при таком назначении необходим подробный сбор анамнеза. Например, у человека среднего возраста почти обязательно будут доброкачественные новообразования - узлы щитовидной железы, фиброаденомы молочной железы, миома матки. И иммуномоделяторы могут стимулировать их рост. Страшно? Нет, не страшно, но не нужно. Лазерное удаление надежнее и безопаснее.