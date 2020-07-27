2020-07-27T17:26:37+03:00
Общество

УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей
Поделиться:
УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными.УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными.
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредиту наличными. Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Минимальная ставка по кредиту наличными при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья составляет 7,9% годовых в рублях. Такая же минимальная ставка действует по кредиту с целью «рефинансирование».

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн рублей. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк "УРАЛСИБ"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Петербуржцам расскажут о результатах социологического исследования, посвященного идее объединения Ленинградской области и Санкт-Петербурга
Итоги в пресс-центре «КП» озвучат политолог Дмитрий Солонников и кандидат в губернаторы 47 региона Валерий Шинкаренко
Новости 24
Комздрав не исключил вторую волну коронавируса в Санкт-Петербурге
Футболисты «Зенита» раскачали автобус во время бурных плясок
Лидер Little Big подарил рампу скейтбордистам в Сосновом Бору
Детские сады Санкт-Петербурга вернулись к обычному режиму работы
Новые трамвайные остановки появятся в Санкт-Петербурге
Число госпитализаций в Санкт-Петербурге снизилось на 80%
С 3 августа петербургские МФЦ начнут работу в обычном режиме
Смольный усилит контроль за недостроенными домами
Результаты ЕГЭ в Санкт-Петербурге: Школьники подтянули историю и физику
Hyundai решил купить заброшенный завод General Motors в Санкт-Петербурге
Мариинский театр откроет кассы и историческую сцену с 1 августа
24 коммерческих маршрута оставили на карантине до 9 августа
Загулявшая в гостях петербурженка выпала с балкона многоэтажки и не смогла вспомнить как
Двое детей пострадали в ДТП на Пулковском шоссе
Выплаты за работу во время пандемии получат сотрудники социальных служб Санкт-Петербурга
Трассу «Кола» полностью перекроют 28 июля в Ленинградской области
Москвичку поймали с наркотиками в аэропорту Пулково
Эрмитаж с 1 августа будет бесплатно пускать детей
Десять тысяч кубометров мусора убрали с обочин дорог в Ленинградской области
7-летний ребенок погиб под колесами электрички в Ленобласти
Задержан мужчина, убивший и расчленивший жену в Санкт-Петербурге
Мужчина расстрелял соседа по даче из-за громкой музыки в Ленинградской области
Букет высотой в 4,5 метра собрали для медиков в Павловском парке
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 28 июля в Санкт-Петербурге
Мариинская больница вернулась к обычному режиму работы