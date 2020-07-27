Петербуржцам расскажут о результатах социологического исследования, посвященного идее объединения Ленинградской области и Санкт-Петербурга

В пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция, посвященная социологическому исследованию Института государственного развития. Эксперты организации выяснили, как горожане относятся к идее возможного объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. О деталях эксперимента расскажет директор института, политолог Дмитрий Солонников. Спикером также выступит кандидат в губернаторы Ленобласти от политической партии «Родина» Валерий Шинкаренко, выдвинувший идею возрождения «Санкт-Петербургской Губернии».

Напомним, что тема объединения города и области была поднята Валерием Шинкаренко в начале года во время пресс-конференции с известным экономистом Михаилом Хазиным. Далее об интеграции регионов заявили губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко. Инициатива вызвала серьезный резонанс в информационном поле, разделив его на сторонников и противников проекта. Чтобы выяснить, отражает ли данный тренд реальный социальный запрос и что об этом думают жители региона, Институт государственного развития провел масштабное социологическое исследование. Эксперты проинтервьюировали представителей разных слоев населения и уже готовы поделиться результатами.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге 29 июля.

КОНКРЕТНО

Пресс-конференция состоится 29 июля в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35, пресс-центр «Комсомольская правда».

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