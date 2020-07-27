2020-07-27T19:09:36+03:00
Досуг

Телеканал «78» запускает новые проекты

Зрители увидят новые передачи и уже любимые программы
Маргарита РЕПИНА
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В эфир телеканала выходят новые передачи. Фото: предоставлено "78".В эфир телеканала выходят новые передачи. Фото: предоставлено "78".
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Этим летом телеканал «78» работает без отпуска и каникул, придумывая и запуская новые проекты. Для зрителей они подготовили много интересного. Например, для тех, кто пока не решил, как отдыхать в этом году, с 25 июля стартует новый проект Феликса Невелева «Хочу в отпуск!». Каждую субботу в 10:10 Феликс будет рассказывать о том, как интересно и с пользой провести время, не покидая границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В качестве «разведчика» выступит его соведущая Даша Александрова, которая на себе опробует все неожиданные, но законные варианты развлечений в городе и окрестностях!

Ведущие передачи «Хочу в отпуск!». Фото: предоставлено "78".

Ведущие передачи «Хочу в отпуск!». Фото: предоставлено "78".

А с 27 июля депутаты Санкт-Петербурга выйдут на улицы города вместе с сотрудниками телеканала, чтобы решать проблемы жителей. Программа «Народный контроль» будет выходить на Телеканале «78» по будням в 16:00. Наблюдать за происходящим из студии будут эксперты и ведущий Сергей Фадеев Не вывозят мусор? Выселяют из квартиры? Или возле дома появилась незаконная постройка? «Народный контроль» найдет решение!

Также в эфире канала все лето остаются и уже любимые зрителями программы, среди которых «Полезное утро», «Середина дня», «Телекурьер», «Семейная программа», «Открытая студия», «Городовой» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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