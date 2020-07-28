Петербуржцев приглашают в аквапарк «Питерлэнд», открывшийся после смягчения ограничений

В Санкт-Петербурге в силу вступили новые послабления карантинного режима. С 27 июля двери распахнули рестораны и торговые центры. В числе тех, кто радуется долгожданному открытию – аквапарк «Питерлэнд». Спустя несколько месяцев простоя они вновь могут принимать посетителей. Для гостей уже доступны все аттракционы, бассейны и банный комплекс.

Впрочем, придерживаться некоторых ограничений все-таки придется. В аквапарке могут одновременно не более 50% от предельной заполняемости.

Площадь «Питерлэнда» составляет 25 тысяч квадратных метров, а при максимальной загрузке он вмещает одновременно до двух тысяч человек.

В аквапарке также организована запись посетителей. Записаться можно на главной странице сайта, по телефону или у администраторов.

Среди обязательных мер безопасности — термометрический контроль на входе, дозаторы для дезинфекции, разметка для соблюдения социальной дистанции, обработка инвентаря и шезлонгов после каждого посетителя, а также использование работниками средств индивидуальной защиты.

- Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями предусмотрены отдельные тарифы и акции, - уточняют представители аквапарка. - Также снижены цены для всех категорий граждан в рамках солидарности с обществом, обусловленной снижением доходов населения в период пандемии.