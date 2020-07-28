2020-07-28T13:33:34+03:00
Спорт

«Зенит» хочет купить Хавьера Пасторе у итальянской «Ромы»

Об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику пишет местная спортивная пресса
Петр КИБЕР
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Хавьер Пасторе может перейти из "Ромы" в "Зенит". Фото: asroma.comХавьер Пасторе может перейти из "Ромы" в "Зенит". Фото: asroma.com
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Петербургский «Зенит» нацелилсяна именитого аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе. Игрок, ныне выступающий в итальянское Серии А за «Рому», может вскоре перебраться на берега Невы.

- «Рома» ищет новые клубы для тех игроков, которые не вписываются в схему главного тренера . И в первую очередь речь идет о Пасторе, к которому проявляет интерес «Зенит», а также несколько клубов Саудовской Аравии, - пишет итальянское издание Il Messaggero

При том «Зенит» давно хотел усилиться именитым игроком и имя Пасторе «всплывало» в трансферное окно не впервые. Сам аргентинец наверняка хотел бы остаться в Италии, но местные клубы, готовые его взять, не потянут дорогостоящий контракт полузащитника. Зато «Зенит» - вполне.

Тем более, что «Зениту», заявившему об амбициозных планах в Европе, необходимо усиливать состав.

Теперь, если верить местной прессе, у Хавьера есть выбор: играть в еврокубках с «Зенитом», или завершить карьеру на Ближнем Востоке, набив карманы нефтедолларами.

Стоит сказать, что в последнем сезоне Серии А 31-летний аргентинец провел 11 матчей за «Рому» и забил один гол.

Напомним, что 27 июля стало известно о подписании контракта «Зенита» с хорватским защитником Деяном Ловреном, который перешел в стан сине-бело-голубых из «Ливерпуля».

ИСТОЧНИК KP.RU

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