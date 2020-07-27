Бежал от войны, стал звездой в Англии: Что известно о новом игроке «Зенита» Деяне Ловрене

27 июля, всего через пару дней после окончания сезона, петербургский «Зенит» сделал первое громкое приобретение. В стан сине-бело-голубых перешел хорватский защитник Деян Ловрен, чьим предыдущим клубом был английский «Ливерпуль». Что известно о новичке и почему он должен заменить Ивановича - собрала «Комсомольская правда».

- Деян Ловрен родился 5 июля 1989 года в Боснии. Через три года из-за войны на Балканах мать с маленьким Деяном бежала в Германию к родным, но в 1999 году была вынуждена. Правда, уже в Хорватию, - рассказывает о новичке пресс-служба «Зенита».

КАРЬЕРА В ЕВРОПЕ

Еще в Германии мальчик начал заниматься футболом - детскую команду тренировал его отец, и не бросил спорт после переезда в Хорватию. Здесь, мальчику, лучше говорившему по-немецки, чем а родном языке, пришлось непросто. Но мастерство на поло помогло и вскоре Деян стал «своим». В 2004 году Ловрен подписал контракт с «Динамо» из Загреба. С ним защитник выиграл Кубок и стал чемпионом Хорватии.

Контракт с "Зенитом" рассчитан на три года. Фото: ФК "Зенит".

Потом был переход во французский «Лион». За ним последовали французские «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Этот этап в карьере Ловрена принес ему еще несколько титулов. А в 2018-м он уже оказался в Петербурге, где сборная Хорватии играла в рамках Чемпионата мира по футболу. Тогда хорваты навели шороху и дошли до финала, уступив лишь французам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ

Но если тот вояж можно назвать мимолетным, то теперь Деян приехал в город на Неве надолго - контракт с защитником заключен на три года. И новичок уже успел дать первое интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

- Я счастлив и горд за то, что перешел в «Зенит». Я знал, что «Зенит» — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры, - заявил Ловрен и отметил, что ему важно выступать в еврокубках, где постоянно играет петербургский клуб.

Ловрен займет на поле место Ивановича, который перебирается в английскую Премьер-лигу. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

Что касается воспоминаний о ЧМ-2018, то он, по словам Деяна, был лучшим на его памяти. А Петербург запомнился красивейшим городом. Нашлись слова и для болельщиков:

- Прежде всего я хочу, чтобы все они вернулись на трибуны. Не десять процентов, не половина, а все. Такой большой и такой современный стадион должен заполняться полностью! А я в свою очередь буду стараться своей игрой и своей работой на тренировках заслужить их уважение. Понимаю, что это будет непросто, но я отдам все силы, - заявил новичок «Зенита».

ЗАМЕНА ИВАНОВИЧУ

На своей позиции Ловрен сменит любимца фанатов и капитана сине-бело-голубых Бранислава Ивановича. Серб покидает «Зенит» и едет во встречном с хорватом направлении - в клуб английской Премьер-лиги «Эвертон».

Предварительно, причиной ухода стала неготовность руководства петербургского клуба продлевать дорогостоящий контракт с возрастным защитником. Напарник Ивановича по обороне «Зенита» Ярослав Ракицкий уже попрощался с партнером по команде: «Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!»

Официально об уходе Ивановича пока не объявлено.

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