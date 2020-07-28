2020-07-28T15:16:36+03:00
Спорт

Дмитрий Черышев может перейти в «Зенит» из «Валенсии»

Причем бесплатно или за совсем небольшие деньги
Петр КИБЕР
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Денис Черышев может оказаться в петербургском "Зените".Денис Черышев может оказаться в петербургском "Зените".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Второй громкий слух пришел из стана «Зенита» за последние сутки: полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Дмитрий Черышев близок к переходу в петербургский клуб. Об этом сообщают спортивные инсайдеры.

- Черышев – один из самых успешных российских игроков, который реально был востребован в Европе. Он молодец, к нему никогда не было вопросов. И если бы я был руководителем «Зенита», то тут же взял бы Черышева. Единственный момент – медицинскому штабу петербургского клуба нужно тщательно все посмотреть. Слишком уж много травм было в последнее время, - сообщил информационно-аналитическому порталу «Рейтинг букмекеров» футбольный агент Дмитрий Селюк.

При этом, по словам эксперта, «Зенит» может не только не платить огромные отступные по контракту Черышева в 80 миллионов евро, но и получить игрока совершенно бесплатно.

- Это теоретическая сумма. На самом деле Денис может уйти бесплатно. Пришел новый тренер, который его особо не использует. Игрок мало выходит на поле, в «Валенсии» считают деньги и вряд ли хотят продолжать платить Черышеву хорошую зарплату, - уверен эксперт.

Если скауты петербургского клуба грамотно поработают, то полузащитник сможет расторгнуть действующий до 2022 года контракт с испанцами по обоюдному согласию и переехать на берега Невы.

Впрочем, совсем даром Черышев все же вряд ли уйдет, а вот компенсация в 3-4 миллиона евро вполне возможна. «Зениту» же 29-летний футболист будет ко двору. Он имеет хороший европейский опыт и, что немаловажно, российский паспорт.

- Денис вполне может подписать контракт на 4-5 лет с «Зенитом» и обеспечить себе будущее. Это опытный игрок, россиянин, который отвечает требованиям лимита, - считает Дмитрий Селюк.

Напомним, что ранее появилась информация о возможной покупке «Зенитом» аргентинского полузащитника итальянской «Ромы» Хавьера Пасторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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