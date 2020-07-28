«Репетитор был только по русскому языку, и я хуже всего его написал»: Выпускники, набравшие 300 баллов на ЕГЭ, раскрыли секреты успешной подготовки к экзаменам

В этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ пришлось провести на месяц позже. На прошлой неделе закончился основной экзаменационный этап. Впереди дополнительный – с 3 по 8 августа. Но он только для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в минувшие четыре недели. А пока все те, кто уже сдал испытания, получают свои результаты. Пока они известные не по всем предметам. Итоги еще ждут участники ЕГЭ по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам. Их объявят в течение недели.

Но уже сейчас количество стобалльных работ превысило показатель всей экзаменационной кампании прошлого года. Пока их насчитывается 573. Более 17 000 работ получили не ниже 80 баллов.

Вместе с итогами появляются и лучшие выпускники. Так, двухсотбалльников в Санкт-Петербурге пока 34. Недавно стали известны имена двух абитуриентов, которые перещеголяли остальных петербуржцев и набрали максимальные 300 баллов по трем предметам – Леонид Петров из Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Кирилл Кондратюк из Президентского физико-математического лицея № 239. Сегодня ребята поделились секретами свое подготовки.

БАБУШКА ПРИВИЛА ЛЮБОВЬ К МАТЕМАТИКЕ

- С пятого класса хорошо учился. Очень им довольна. Он точно этого заслужил. Умный, целеустремленный, волевой, разносторонний, активный, - не перестает нахваливать своего ученика Леонида Петрова его классный руководитель Анастасия Ильина.

И есть за что! Выпускник 11-1 класса Губернаторского физико-математического лицея № 30 один из немногих петербуржцев, которому удалось сдать на 100 баллов ЕГЭ по математике, по физике и по информатике.

- Я рад, - скромничает Леонид. – Не скрою, хотел получить максимальный результат, но не было цели сдать все на 300, чтобы попасть в ряды отличников. Скорее - для поступления и собственного удовлетворения. Если бы набрал меньше, то конца света не случилось бы.

ЕГЭ по русскому языку – один из обязательных предметов школьник написал тоже блестяще – на 94 балла. Да и в аттестате у него только две четверки: по истории и обществознанию. Все остальные оценки – честно заработанные пятерки.

Леонид Петров.

Многие о таких результатах только мечтают. Родители тратят немало денег, чтобы оплатить дополнительные занятия, а их чадо, как не старается, так и не получает долгожданной «сотни». А вот Леониду, чтобы получить максимальные баллы на экзаменах, не понадобилась ни помощь репетиторов, ни талисманы на удачу.

- В лицее довольно хорошо преподают не только профильные предметы, поэтому у нас практически все получили высокие результаты, - уверяет трехсотбалльник. – Когда перешли на дистанционное обучение, мог с утра до вечера засесть дома и решать «пробники». Переключался только на обед, прогулки на улице и игру на гитаре.

На экзаменах, как уверяет парень, он не волновался, но ради высокой все равно оценки пришлось попыхтеть.

- Тяжелее всего писалась математика. Но почему-то получить по ней «сотню» было реальнее, чем по физике. Казалось, что к ней меньше всего был готов, - говорит он.

Несмотря на то, что бабушка выпускника всю жизнь занималась радиофизикой и мечтала, чтобы любимый внук пошел по ее стопам, сам Леонид с будущей профессией пока не определился.

- Выбираю между факультетом математики и компьютерных наук СПбГУ или факультетом прикладной и теоретической физики в ИТМО, - рассказывает вундеркинд.

«ТАКОЙ В СЕМЬЕ НЕ ОДИН»

У выпускника президентского физико-математического лицея № 239 Кирилла Кондратюка хоть в аттестате и больше 4, чем 5, на ЕГЭ он также поразил всех своими знаниями. У Кирилла, как и Леонида, математика, информатика и физика - на все 100.

- Очень надеялся на такие результаты, - не скрывает Кирилл, у которого с самого детства особая любовь к точным наукам. - Что помогло? Наверное, спокойствие.

Кирилл Кондратюк.

- Как готовился?

- Главное ведь - настрой, - уверен отличник. - Мне, например, в этом помогает иностранная музыка и шоколад. Горький - для лучшей работы мозга, молочный - для души.

Кстати, интересная деталь. Единственный репетитор у Кирилла был по русскому языку, но написал он его... на 82 балла. Так что парень лишний раз убедился, что рассчитывать в этой жизни нужно только на себя! Отличный пример у выпускника - его старший брат, который также сейчас занимается разработкой приложений для Android.

- Хочу пойти по его стопам, уже занимаюсь программированием, - рассуждает Кирилл. - И планирую поступать в СПбГУ на факультет математики и компьютерных наук.

- Дай пару советов для тех, у кого ЕГЭ только впереди.

- Нужно оставаться всегда на позитиве. И больше практики: чаще решать пробные задания! Ну и не забывать про отдых. Устраивать прогулки после трудного учебного дня и перед экзаменами.