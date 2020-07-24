2020-07-24T18:05:33+03:00
Общество

"Соцсети помогли": Выпускница из Санкт-Петербурга получила 200 баллов на ЕГЭ 2020

Подтянули в учебе отличницу «Вконтакте», Instagram и Telegram
Полина ШАНДРАК
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Выпускница из Санкт-Петербурга получила 200 баллов на ЕГЭ 2020Выпускница из Санкт-Петербурга получила 200 баллов на ЕГЭ 2020Фото: личный архив.
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Выпускница Академической гимназии № 56 Александра Ледяева запросто могла бы стать участницей программы «Умники и умницы» и без экзаменов поступить в самый престижный вуз страны. Александра с отличием окончила гимназию, получила золотую медаль и набрала на ЕГЭ по двум предметам максимальные 200 баллов.

- Все очень неожиданно, - с улыбкой рассказывает Александра. – Возможно, по русскому языку еще могла предположить такую оценку: долго готовилась, хорошо писала "пробники". А вот литература меня очень удивила. Я думала, что такое невозможно.

К слову, таким результатом могут похвастаться далеко не все выпускники Санкт-Петербурга. Многие подумают, что все благодаря деньгам, репетиторам, а вот и нет. Александра готовилась к экзаменам сама, без какой-либо помощи. Причем сидела с утра до ночи больше не за учебниками, а за компьютером или с мобильника в социальных сетях.

- Сейчас есть много возможностей для того, чтобы узнавать новое и хорошо учиться. И соцсети не исключение, - признается отличница. – Все, начиная от курсов по программированию и дизайну, уроков рисования и танцев, закачивая ЕГЭ, можно найти и в «Вконтакте», и в Instagram, и даже в мессенджере Telegram.

Дистанционное обучение, которое случилось это весной, Александре было только на руку: она больше времени уделяла экзаменам. И это положительно сказалось на оценках.

- Хотя мне, как олимпиаднице, достаточно было написать оба предмета на 75 баллов, чтобы подтвердить свои знания. И тогда меня зачислят в вуз в числе первых, - объясняет она.

Учиться Александра хочет в филиале Высшей школе экономики, который находится в Петербурге. А свое будущее связать с написанием сценариев к образовательным играм, чтобы ребятам было легче и интереснее учиться.

Осталось только дождаться остальных результатов: по английскому языку и обществознанию, которое она сдавала для подстраховки.

Напомним, что ЕГЭ вышло на финишную прямую. Школьники сдали все экзамены, впереди – резервные дни. Они проходят 24 и 25 июля: государственные экзамены в этом году пришлось сдвинуть из-за пандемии коронавируса. Результаты экзаменов по литературе, географии, информатике, русскому языку и профильной математике уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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