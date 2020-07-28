Ежедневные рейсы и «пакеты» в безопасные отели: Сколько стоят туры в Турцию из Санкт-Петербурга в августе 2020

С 1 августа 2020 года Россия открывает границы после «карантина». Международное авиасообщение запустят пока с тремя странами – Великобританией, Танзанией и Турцией. Улететь туда можно будет, в том числе, и из Пулково. Конечно, больше всего петербуржцы ожидаемо интересуются Турцией, ведь это одно из самых популярных направлений для отдыха. А самые смелые туристы уже планируют заграничные поездки. «Комсомолка» узнала, какие цены на отдых из Санкт-Петербурга в Турции предлагают на август и как будут организованы туры.

К МОРЮ

Как сообщает сервис продажи билетов Туту.ру, спрос на перелеты в Анталью и в Стамбул из Северной столицы вырос уже в 1,5 раза. Тем временем Росавиация разрешила не только регулярные перелеты, но и чартерные. А значит, на низком старте и туроператоры. Уже известно, что после 10 августа в Турцию из Петербурга самолеты планируются ежедневно. Именно с этого числа разрешено летать в Анталью, Бодрум и Даламан. А до курортных районов, с 1 августа, запустят рейсы в Анкару и Стамбул.

В Турцию уже можно купить авиабилеты из Петербурга.Фото: Александр ГЛУЗ

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), компания Coral Travel анонсировала целых 12 «пакетных» рейсов в неделю из Петербурга в Анталью. А в Даламан и Бодрум – по два раза в неделю. В аэропорты этих городов будут ежедневно доступны туры из Петербурга и у ANEX Tour. Отдых с прилетом в Анталью и Даламан планирует и «Интурист». Также туроператор запустит экскурсионные туры в Стамбул на базе регулярных рейсов. У Pegas Touristik «пакеты» с прямым перелетом из Петербурга будут доступны в Анталью и Даламан, а вот в Бодрум можно будет полететь только из Москвы. Ежедневные вылеты из Пулково с 10 августа запланировали и в компании TUI. А с TEZ Tour прямым рейсом из Северной столицы можно будет полететь в Анталью.

А ЧТО ОТЕЛИ?

В курортных городах Турции пока открыты не все отели. Кроме того, они должны получить так называемый «сертификат здоровья», который подтверждает введенные «антиковидные» мероприятия и организацию безопасного отдыха. Так что если вы планируете самостоятельное путешествие, конечно, стоит поинтересоваться, получил ли отель такой сертификат.

В августе на табло Пулково появятся международные рейсы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Для сравнения: по данным сайта бронирования Booking.com, в Сочи на середину августа сейчас доступны 127 вариантов проживания в трехзвездочных отелях на неделю. И это притом, что российские курорты сейчас загружены. А вот в Анталье по таким же критериям агрегатор нашел всего 30 свободных вариантов.

Что касается «пакетных» туров, в базе бронирования у компаний представлены гостиницы, которые уже начали работу. Ожидается, что к 10 августа их будет еще больше. Однако и сейчас особой нехватки жилья нет, ведь многие отели сотрудничают именно с туроператорами.

– Так, у «Интуриста» представлены туры с размещением в более чем в 300 отелях в провинции Анталья, в более 90 отелях на Эгейском побережье и более 300 городских отелях Стамбула, у ANEX Tour для бронирования доступно более 600 отелей разных категорий, у Coral Travel – более 900. TEZ TOUR предлагает для бронирования на Эгейском и Анталийском побережьях около 250 отелей, прошедших обязательную сертификацию, – сообщили в АТОР.

КОНКРЕТНО

Стоимость туров и перелета в Турцию из Санкт-Петербурга

В трехзвездочном отеле недельный отдых по системе «все включено» на двоих в середине августа обойдется в сумму от 50 000 рублей. В то время как в Сочи трехзвездочное жилье и полный пансион в это же время обойдется уже от 67 тысяч. В Анапе – от 63 тысяч.

А вот с билетами на самолет ситуация обратная. Например, прямой перелет туда-обратно в Сочи из Петербурга на середину августа сейчас стоит в среднем от 12 тысяч рублей, в Анапу – от 14 тысяч. А вот цена в Анталью уже «кусаются». Цена на прямой рейс из Петербурга туда-обратно стартует от 27 тысяч рублей. А средний чек вообще достигает 36 тысяч. Подорожание билетов в Турцию отмечает и сервис Туту.ру.

– Средняя стоимость проданного билета из Петербурга в Анталью по сравнению с прошлым годом выросла на 61%, – говорят в Туту.ру.

Чартерные рейсы в Турцию запустят из Петербурга в начале августа.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

НА ЗАМЕТКУ

Правила въезда туристов в Турцию

- Тест на COVID-19 с собой везти не нужно;

- Во время полета нужно будет заполнить специальную анкету с личными и контактными данными;

- По прилету в Турцию у туристов измерят температуру. Если она будет повышена, а также будет сопровождаться другими тревожными симптомами, пассажира отправят в изоляцию и сделают бесплатный тест на коронавирус. Если он окажется положительным - отправят в медучреждение. Поэтому в АТОР туристам рекомендуют приобретать страховку, покрывающую лечение COVID-19;

- Контактировавших с больным при перелете тоже поместят в «карантин».

По прибытии в Россию из-за границы:

- Отменили обязательную 14-дневную изоляцию;

- Обязательно нужно предъявить сделанный в течение трех дней до или после прилета тест на коронавирус. И загрузить его результаты в форму на портале Госуслуги (ее будет также необходимо заполнить при регистрации на рейс).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первый рейс за границу из Петербурга после «карантина» осуществит авиакомпания Turkish Airlines. Уже 2 августа состоится вылет из Пулково в Стамбул. Затем с 10 августа перевозчик запустит рейсы в Анталью.