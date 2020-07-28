Turkish Airlines возобновит полеты из Пулково в Турцию со 2 августа

28 Июль 2020 2020-07-28T16:25:42+03:00

Из Петербурга в Стамбул и Анталью запустят по пять рейсов в неделю

Изменить размер текста: A A

Пулково уже готовится к возобновлению международного сообщения после «карантина». И первым рейсом за границу стартует турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Со 2 августа она начнет выполнять полеты в Стамбул, сообщает пресс-служба петербургского аэропорта. А с 10 августа возобновится авиасообщение Северной столицы с курортной Антальей.

В Стамбул Turkish Airlines будет летать пять раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Столько же рейсов появится в расписании и до Антальи – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Билеты на рейсы за границу уже можно забронировать на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, что с 1 августа Россия открывает границы для сообщения с Великобританией, Танзанией и Турцией. В последнюю страну туроператоры уже готовят и «пакетные» туры с чартерными рейсами из Петербурга. Полеты в Стамбул и Анкару разрешены с 1 августа, а с 10 августа – в Анталью, Бодрум и Даламан.

ИСТОЧНИК KP.RU