2020-07-28T16:02:58+03:00
Общество

Видео ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2020: Затоплены дороги, тротуары и подземные парковки

Горожане делятся видео последствия ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2020 года [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Потоп из-за ливня в Петербурге 28 июля попал на видеоПотоп из-за ливня в Петербурге 28 июля попал на видеоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сильный ливень с грозой обрушился на Санкт-Петербург 28 июля 2020 года. С часу дня в городе пошел дождь, который по прогнозам синоптиков, прекратится не раньше, чем в семь вечера. К этому времени дороги Северной столице успеют изрядно погрузиться в воду.

Жители города делятся в социальных сетях фотографиями, куда уже добралось ненастье. Из-за большого количества осадков, канализация не везде успевает справляться с прибывающей водой. Из-за этого в некоторых местах уже есть подтопления.

- На Парашютной сегодня опять потоп, - жалуются автомобилисты.

Ливень затопил проспект Маршала Казакова в Петербурге 28 июля .

Ливень сильно затопил проспект Маршала Казакова. Автомобили словно лодки проплывают по дорогам-рекам. Также машины «плывут» по Ленинскому проспекту.

В некоторых местах вода уже даже вышла "из берегов" за пределы поребриков и разлилась по тротуару. Для передвижения горожанам явно подошли бы резиновые сапоги.

В новом ЖК «Ленинград» на Энгельса 97-93 затопило все. Вода бьет из подземного паркинга.

В Неве по прежнему все спокойно. На 16 часов уровень всего 30 сантиметров.

Жесткий потоп из-за ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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