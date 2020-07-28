Видео ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2020: Затоплены дороги, тротуары и подземные парковки

Сильный ливень с грозой обрушился на Санкт-Петербург 28 июля 2020 года. С часу дня в городе пошел дождь, который по прогнозам синоптиков, прекратится не раньше, чем в семь вечера. К этому времени дороги Северной столице успеют изрядно погрузиться в воду.

Жители города делятся в социальных сетях фотографиями, куда уже добралось ненастье. Из-за большого количества осадков, канализация не везде успевает справляться с прибывающей водой. Из-за этого в некоторых местах уже есть подтопления.

- На Парашютной сегодня опять потоп, - жалуются автомобилисты.

Ливень затопил проспект Маршала Казакова в Петербурге 28 июля .

Ливень сильно затопил проспект Маршала Казакова. Автомобили словно лодки проплывают по дорогам-рекам. Также машины «плывут» по Ленинскому проспекту.

В некоторых местах вода уже даже вышла "из берегов" за пределы поребриков и разлилась по тротуару. Для передвижения горожанам явно подошли бы резиновые сапоги.

В новом ЖК «Ленинград» на Энгельса 97-93 затопило все. Вода бьет из подземного паркинга.

В Неве по прежнему все спокойно. На 16 часов уровень всего 30 сантиметров.