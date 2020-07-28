«Он писал нам всем угрозы и нападал с ножницами»: На мужа, расчленившего свою жену топором, жаловались еще 7 лет назад

Ночью 27 июля жители дома по проспекту Художников начали массово звонить в полицию. Под окнами их дома нашли труп обезглавленной женщины. Полицейские вышли на убийцу в ту же ночь - им оказался 28-летний молодой отец Николай Тихонов, который сразу же признался в убийстве жены. Как оказалось, супруг убил любимую топором, после этого расчленил ее тело и спрятал останки в чемодан, а туловище выбросил из окна. С виду Николай и Любовь казались любящий парой. На их страницах в соцсетях снимки с романтичной свадьбы и фотографии маленькой дочери. Позже соседи о них скажут - благополучная со всех сторон молодая семья. Друзья и родственники до сих пор разводят руками - что могло толкнуть молодого отца на жестокое преступление?

«ИХ СВЕЛА ОБЩАЯ БЕДА - БОЛЕЗНЬ»

История любви Николая и Любови была очень трогательной, пара любила рассказывать ее своим друзьям. Будущие супруги сошлись не только характером, но и общей бедой.

Николай был зациклен на семьеФото: СОЦСЕТИ

- Коля с Любой познакомились в реабилитационном центре, - рассказывают подруги Любови. - Люба с детства была инвалидом по слуху, она училась из-за этого в специализированной школе. Три года назад ей сделали операцию, поэтому она попала в лечебницу. Коля лежал там же, медики нашли у него опухоль мозга, с которой он активно боролся.

Люба, по словам друзей, была тихой и скромной девушкой. Ее мать работает врачом и девушка решила пойти по ее стопам - заняться медициной, но немного в другой сфере.

- Мы учились с Любой на одном курсе на фармацевтов, - рассказывает однокурсница Тихоновой. - Она всегда была умной и неконфликтной, училась на отлично. Но после свадьбы ей пришлось взять академический отпуск на рождение ребенка. Люба была застенчивой девушкой и не могла дать повода для ревности.

Но Николай по неизвестными причинам часто ревновал свою жену. По словам друзей, муж запрещал ей общаться в соцсетях с другими парнями...

Николай оставил дочку сиротойФото: СОЦСЕТИ

«НАПАДАЛ НА ОДНОКУРСНИКОВ С НОЖНИЦАМИ»

Николай, как его жена, на людях был тихим и спокойным. Правда, его однокурсники вспоминают, что во врем учебы они сразу поняли, что неуравновешенный.

- Он сидел всегда на первой парте, ни с кем не общался, вел себя как отшельник, - вспоминают однокурсники Николая. - Он ходил в кожаной куртке и спортивных штанах, носил ботинки и кепку. За это мы его прозвали "таксистом". Все началось с того, что две девушки бросались бумажками, попали в него. Он начал жаловаться на них в деканат и писать угрозы в соцсетях. Потом мы выставили его фотографию в общей группе, это его сильно разозлило.

Сразу несколько однокурсников переслали "КП" угрозы Николая, который он им писал в социальных сетях. В них он обещал отомстить всем своим обидчикам.

- Если люди могут считать, что они безнаказанно издеваются, то это не так, - писал Николай. - Поверь, я не так прост.

Теперь ему грозит до 15 лет колонииФото: СОЦСЕТИ

После этого Николай напал на одного из своих однокурсников, пытаясь порезать его ножницами.

- Он мне писал, что накажет меня, - пояснил "КП-Петербург" пострадавший однокурсник Иван. - Я ответил на его угрозы, он попробовал подраться со мной, у него это не особо получилось. И через час он уже стоял с ножницами в руках на улице возле учебы.

По словам однокурсников, Николай попытался ударить Ивана ножницами, но его сразу же обезоружили. Иван отделался лишь царапиной, а Николая после этого прозвали «Эдвард Руки-ножницы».

- Мы все жаловались на него в деканат, говорили, что он неадекватный, агрессивный, - вспоминают однокурсники Николая. – Но из-за его хорошей учебы все замяли. А в его нападениях и угрозах обвинили нас самих. Теперь после убийства мы все живо вспоминаем эту историю.

УБИЛ, ПОТОМУ ЧТО НЕ СМОГ ВЕРНУТЬ ЖЕНУ

После выпуска никто из однокурсников не поддерживал связь с Николаем. Да и сам молодой отец был нелюдим. В социальных сетях у него всего 17 друзей. Парень замкнулся только на своей жене и ребенке. Но и в личной жизни у него все было непросто. Угрозы в социальных сетях, к слову, после расставания он писал и своей жене.

Сейчас Николай под арестомФото: СОЦСЕТИ

- Люба жаловалась родителям, что Николай постоянно с ней ссорится и бьет, называет безответственной, он был недоволен ей как матерью, - рассказывают подруги Любови. - Из-за вечных скандалов Люба забрала ребенка и переехала жить к маме, хотела подать на развод.

Николай, казалось, одумался - хотел вернуть жену. Незадолго до убийства он даже позвал ее в кафе, чтобы отпраздновать двухлетие свадьбы. Но воссоединения семьи не получилось. Тогда он и решил расквитаться с ней. Во время ссоры Николай трижды ударил топором свою жену, после чего хладнокровно расчленил тело.

Сейчас ребенок находится с бабушками. Дочка осталась без матери и отца. Ну, а самому убийце грозит до 15 лет колонии. На допросах он уже признал вину и раскаялся. По его словам, он боялся остаться без дочери.

- Тихонов нанес не менее 5 ударов топором, после чего замывал кровь в квартире, расчленил тело потерпевшей для ее последующей транспортировки в лесной массив, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Тихонов взят под арест до 26 сентября. Свою вину признает полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792847" frameborder="0"></iframe> Задержан мужчина, убивший и расчленивший свою молодую жену.СУ СКР по Ленинградской области

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