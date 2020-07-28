Максим Леонидов & HippoBand дадут в Петербурге автоконцерт

Максим Леонидов – музыкант с узнаваемым и полюбившимся стилем. Его творчество понятно и близко каждому. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» - только прочитав эти строки, вы уже наверняка поете их в своей голове. «Девочку-видение» можно смело назвать одним из самых ярких хитов своего времени. «Просто не дай ему уйти», новое рождение «Песенки студента», «Позывные весны», «Письмо». Эти и другие добрые, лирические и веселые песни артист исполнит 8 августа на своем автоконцерте в Selar Park.

Концерт состоится 8 августа. Фото: предоставлено организаторами.

Автоконцерты становятся частью нашей новой реальности, возвращая возможность встречи с любимыми артистами и живой музыкой. Приезжайте, паркуйтесь и танцуйте рядом со своим автомобилем. Все как обычно, только теперь и ваша машина смотрит шоу вместе с вами и вашими друзьями. Покупая билет на концерт, вы покупаете машиноместо на площадке и можете взять с собой компанию друзей, разделив стоимость билета на всех.

Также будет организована специальная зона «терраса», где можно приобрести билет за столик перед сценой. Зрителей ждет отдельное обслуживание, бар, парковка рядом с площадкой. Все столы на террасе будут расставлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.