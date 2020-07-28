2020-07-28T18:50:34+03:00
Досуг

Максим Леонидов & HippoBand дадут в Петербурге автоконцерт

Выступление пройдет 8 августа на площадке Selar Park
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Певец Максим Леонидов. Фото: предоставлено организаторами.Певец Максим Леонидов. Фото: предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

Максим Леонидов – музыкант с узнаваемым и полюбившимся стилем. Его творчество понятно и близко каждому. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» - только прочитав эти строки, вы уже наверняка поете их в своей голове. «Девочку-видение» можно смело назвать одним из самых ярких хитов своего времени. «Просто не дай ему уйти», новое рождение «Песенки студента», «Позывные весны», «Письмо». Эти и другие добрые, лирические и веселые песни артист исполнит 8 августа на своем автоконцерте в Selar Park.

Концерт состоится 8 августа. Фото: предоставлено организаторами.

Концерт состоится 8 августа. Фото: предоставлено организаторами.

Автоконцерты становятся частью нашей новой реальности, возвращая возможность встречи с любимыми артистами и живой музыкой. Приезжайте, паркуйтесь и танцуйте рядом со своим автомобилем. Все как обычно, только теперь и ваша машина смотрит шоу вместе с вами и вашими друзьями. Покупая билет на концерт, вы покупаете машиноместо на площадке и можете взять с собой компанию друзей, разделив стоимость билета на всех.

Также будет организована специальная зона «терраса», где можно приобрести билет за столик перед сценой. Зрителей ждет отдельное обслуживание, бар, парковка рядом с площадкой. Все столы на террасе будут расставлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Расписание репетиций парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 2020: как движение кораблей отрабатывают до секунды
Тысячи туристов со всего мира мечтают попасть в Санкт-Петербург во время празднования Дня ВМФ и увидеть настоящий парад боевых кораблей. Или хотя бы репетицию, которые мало чем отличаются от того, что будет показано на Неве 26 июля 2020 года. Публикуем ра
Новости 24
Хоспис для «молодых взрослых» появится в Санкт-Петербурге
Центр Санкт-Петербурга перекроют для проведения полумарафона
В РЖД отреагировали на столкновение поездов в Санкт-Петербурге
КАД встал в жесткую пробку во время ливня в Санкт-Петербурге 28 июля
Turkish Airlines возобновит полеты из Пулково в Турцию со 2 августа
Две женщины на Range Rover устроили ДТП в центре Санкт-Петербурга
Видео столкновения поездов в Санкт-Петербурге сняли очевидцы
В Санкт-Петербурге арестовали мужа, убившего и расчленившего свою жену, пытавшуюся от него уйти
Дети нашли человеческую ногу в Гатчинском районе Ленобласти
Нелегальную баню, кафе и творческую мастерскую выселили после инспекции в Санкт-Петербурге
В "Монрепо" восстанавливают библиотечный флигель XVIII века
53 бригады вышли бороться с подтоплениями из-за ливня 28 июля в Санкт-Петербурге
Одинокую черепаху на берегу Финского залива заметили в Санкт-Петербурге
Огромный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург днем 28 июля
ОМОН показал взрыв боеприпасов, найденных в лесу Ленинградской области
Петербуржцам рассказали, как лечить коронавирус дома
Эрмитаж открыл онлайн-продажу билетов на август
Изготовителя детского порно задержали в Санкт-Петербурге
Игрок «Зенита» Смольников выступил с заявлением и объяснил, почему покидает команду
Квартира полыхает на последнем этаже многоэтажки на Поэтическом бульваре
Жильцы дома задержали вора в момент вскрытия квартиры в Санкт-Петербурге
Почти 11 тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
Мужчина с малолетним сыном без вести пропали в Ленинградской области
Бандит на электросамокате ограбил старушку в Невском районе Санкт-Петербурга
Курьера с посылкой на 117 тысяч рублей ограбили в Санкт-Петербурге