2020-07-28T22:21:29+03:00
Новости компаний

«Петербургский нефтяной терминал» в первом полугодии увеличил объемы перевалки

Но летом они начали снижаться
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Несмотря на коронакризис, отгрузки нефтепродуктов из России в первом полугодии выросли – из-за высокой эффективности нефтепереработки российские НПЗ нарастили мощности. Фото: предоставлено ПНТНесмотря на коронакризис, отгрузки нефтепродуктов из России в первом полугодии выросли – из-за высокой эффективности нефтепереработки российские НПЗ нарастили мощности. Фото: предоставлено ПНТ
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«Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ»), несмотря на пандемию коронавируса и кризис на нефтяном рынке, за первое полугодие увеличил перевалку нефтепродуктов на 25% до 4,59 млн тонн. В течение второго квартала отгрузки выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% до 2,4 млн тонн. Доля ПНТ в общем объеме перевалки нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург за полугодие не изменилась и составила 79,8%.

За отчетный период «Петербургский нефтяной терминал» перечислил в местный и федеральный бюджеты более 700 млн рублей налогов.

Рост отгрузок проходил светлых нефтепродуктов составил 24,1% до 1,76 млн тонн. При этом темныхнефтепродуктов перевалили 2,8 млн тонн, что на 27% больше, чем за первое полугодие 2019 года. Перевалка же авиационного керосина упала практически вдвое – до 162 тыс. тонн. Из-за почти полного прекращения полетов топливо оказалось не востребованным.

Председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин объясняет рост перевалки краткосрочной конъюнктурой рынка, благодаря которой в марте-апреле произошло резкое увеличение объемов перевалки. В начале весны произошло рекордное падение цен на нефть и одновременное увеличение добычи. Экспортировать сырую нефть было невыгодно. Кроме того, НПЗ было охотно приобретали дешевую нефть для переработки, несмотря на сокращение спроса на нефтепродукты в Европе, в которой в это время уже бушевала эпидемия коронавируса и потребление нефтепродуктов упало в разы. В результате в марте, апреле и частично мае, объем экспортируемых нефтепродуктов серьезно вырос.

Тем не менее, из-за пандемии и отсутствия спроса у конечных клиентов емкости по хранению на Западе заполнились до исторических максимумов, восстановление спроса идет медленно, а цены на нефть к лету выросли. Это создало условия для экспорта сырой нефти и снизило маржинальность нефтепереработки в России. Сейчас российские НПЗ постепенно сокращают загрузку.

- Уже в июне мы увидели сокращение объемов экспортируемых из России нефтепродуктов. В июле этот тренд продолжается, так что за весенним ростом наступил летний спад, который с большой долей вероятности продлится до осени, и, если потребление нефтепродуктов в Европе не пойдет быстрее, и до конца года, - прогнозирует Михаил Скигин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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