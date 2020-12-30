37-летняя бизнес-леди из Петербурга раньше если и верила в новогодние чудеса, то сейчас, скорее всего, в них больше не верит. Накануне праздников она оставила в шкафчике элитного фитнес-клуба свое кольцо стоимостью 700 тысяч рублей. Пропажу обнаружила только дома.Когда с утра женщина вновь приехала в клуб в надежде забрать дорогое карману и сердцу украшение, кольца она, конечно же, не обнаружила. Казалось бы, в фитнес-центр, где все случилось, ходят состоятельные люди, однако если прикинуть, что годовой абонемент здесь стоит в семь раз дешевле, чем пропажа, тот факт, что на кольцо кто-то позарился не выглядит таким уж удивительным.Отчаявшись, бизнесвумен обратилась за помощью к полицейским. Теперь им предстоит найти кольцо, на котором красуются 44 бриллианта.- Если кто-то взял это кольцо, то неясно, что же он с ним будет делать, - пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Дело в том, что на изделии есть специальный серийный номер. А с ним украшение не примет ни один ломбард.Теперь женщине остается лишь надеться, что на помощь полицейским придет новогоднее волшебство, и кольцо окажется у своей владелицы до боя курантов. Уходящий год был настолько непредсказуемым, что такое вполне может случиться.