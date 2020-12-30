В преддверии Нового года каждая хозяйка думает, какими блюдами удивить гостей. Мы постарались облегчить вам поиски кулинарных шедевров и обратились за советом к петербургским королевам. Победительницы конкурса «Миссис Санкт-Петербург» поделились рецептами своих любимых блюд.Кристина Юркянец«миссис Северо-Запад Классик - 2019»Салат с трескойИнгредиенты:печень трески - 200 гвареный картофель - 3 шт.лук репчатый (лучше белый) - 1 шт.яйца вареные - 3 шт.морковь вареная - 1 шт.майонез - 1 банкакрасная икра - для украшения- Этот салат не только вкусный, но и простой в приготовлении. Блюдо выкладывается слоями. В первую очередь промазываем дно салатницы тонким слоем майонеза. После этого кладем картофель, который следует измельчить с помощью терки. Затем укладываем майонез и печень трески. Далее идет репчатый лук, который мы мелко крошим, и снова майонез. Следующим слоем можно выложить морковь, но я иногда ее не добавляю. Это зависит от настроения. Следом вновь натертый картофель и тонкий слой майонеза. Украшаем наше блюдо слоем красной икры. Приятного аппетита!Наталья РоговаПрезидент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурсов «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область»Постный оливьеИнгредиенты:горбуша или форель (копченая, соленая или вареная) - 300 ггорошек - 1 банкасвежий и соленый огурцы - по 2 шт.картофель - 4 шт.яйца - 4 шт.лук порей (по вкусу)яблочный уксуспостный майонез (по вкусу)- Оливье - один из самых известных салатов русской кухни. Оригинальный рецепт блюда многие знают наизусть, а я расскажу, как угодить тем гостям, кто придерживается поста или не ест мясо. Вместо колбасы мы возьмем рыбу. Картофель варим необычным способом: уже порезанный и в небольшом количестве воды. При варке добавляем немного яблочного уксуса, а после промываем под холодной водой. Яйца тоже готовим по-особенному: разбиваем их в полиэтиленовый пакет, завязываем его и опускаем в кипяток. Если гость не ест яйца, их можно убрать из рецепта. Все ингредиенты нарезаем кубиками и заправляем постным майонезом. Приятного аппетита!Екатерина Приходько«миссис Лахта Классик - 2019», «миссис Россия Классик - 2020»Мимоза с лососемИнгредиенты:рис для ризотто - 100 г в сухом видеяйца - 5 шт.сыр твердый - 50 глосось свежий - 200 глук репчатый - 1 шт.майонез (по вкусу)- Этот салат - идеальное блюдо для новогоднего стола. Основной ингредиент - филе лосося, которое нужно запечь в духовке в течение десяти минут при температуре 200 градусов. Пока рыба готовится, мы отвариваем яйца и рис, который потом следует промыть холодной водой. Ингредиенты выкладываем слоями. Первым на дно ложится измельченный лосось, следом - мелко порезанный репчатый лук. После этого натираем сыр и промазываем слой майонезом. Затем идет рис и снова майонез. Для украшения нам потребуется яичный желток. Его нужно мелко натереть и посыпать сверху на блюдо. Чтобы произвести фурор во время праздничного ужина, салату необходимо дать время на пропитку. Приятного аппетита и счастливого Нового года!Ксения Вербицкая«миссис Санкт-Петербург Классик - 2019», «миссис Вселенная Классик - 2020»ПП-конфеты к новогоднему столуИнгредиенты:черносливминдальсироп топинамбурагорький шоколадкокосовое масло- Не забываем в Новый год и о полезном десерте. Мы готовим его заранее и прячем в морозилку, иначе конфетки будут съедены сразу! В блендере измельчаем чернослив, затем миндаль в крупную крошку, добавляем несколько капель сиропа топинамбура и перемешиваем. Из этой смеси формируем шарики и обмакиваем их в растопленный на водяной бане черный шоколад. Выкладываем на тарелку, смазанную маслом кокоса, чтобы не прилипли, а затем ставим в холодильник. Когда конфетки застынут, высыпаем их в вазочку. Десерт готов! Будьте здоровы и счастливы в Новом году!Анна Кудрявцева«миссис Ленинградская область -2014», «миссис Балтия -2014», «Краса Европы -2015», «вторая Вице-миссис Мира - 2015»Печеночные оладьиИнгредиенты (на 6 порций):куриная печень - 500 гяйца - 2-3 шт.мука пшеничная - 0,5 ст. ложкисоль - 1 ч. ложкаперец черный молотый - 1-2 щепоткимайонез - 2 ст. ложкирастительное масло для жаркиДля украшения:лук репчатый - 4 шт.морковь - 6 шт.майонез (по вкусу)- Нежные, мягкие и сочные оладьи могут быть как закуской, так и основным блюдом. Для начала нужно промыть и пропустить через мясорубку куриную печень. Добавить муку, яйца, майонез, соль и перец, а затем перемешать. Понемногу всыпать просеянную муку. Еще раз хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Ложкой выложить оладьи на разогретую сковороду с маслом и обжарить с каждой стороны 2-3 минуты. Масло доливать по мере необходимости. Каждый оладушек смазать майонезом и обильно украсить жареным луком с морковью. Это сделает блюдо еще вкуснее и эффектнее. Приятного аппетита!Валерия Тулаева«миссис Санкт-Петербург - 2020»Иммунный шот здоровья «Турмерикшот»Ингредиенты:турмерик (куркума) - 2 ч. ложкикорень имбиря - 8-10 см (можно заменить на специю - 2 ч. ложки)лимон - 4 шт.апельсин - 6 шт.перец - 1 ч. ложка- Зимой нужно позаботиться о своем организме. Этот напиток - гремучая смесь для здоровья и метаболизма. Чтобы его приготовить, пропустите цитрусовые и очищенный корень имбиря через соковыжималку, добавьте к нему турмерик и перец. Можно также добавить мед - 1 ч. ложку на 200 мл состава. У вас получится пол-литра напитка «Турмерикшот». Храните его в холодильнике не более трех днеи . Максимальная доза в день - 100 мл. Делитесь с родными и друзьями этим чудо-напитком, а также присоединяйтесь к нашему иммунному марафону в Инстаграме. Выкладывайте фотографии шота с хештегом #иммунныи _марафон, а я с удовольствием посмотрю ваши снимки напитка. Здоровья и любви!