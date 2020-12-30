В преддверии Нового года в Северной столице начали делать прививки от коронавируса людям старше 60 лет. Пожилых петербуржцев сегодня принимали в поликлинике №102 Приморского района. Списки тех, кому в первую очередь полагается вакцина, формировались с учетом заявок, а также на основании плана, составленного медиками.- У нас есть люди, которые, например, имеют ряд хронических заболеваний. Таких мы прививаем в первую очередь, - поясняет начальник отдела здравоохранения администрации Приморского района Людмила Гайгалас. – Также в приоритете, помимо жителей старше 60 лет, у нас остаются медики, соцработники и педагоги.Прежде, чем получить вакцину, пациенты проходят обязательный медосмотр. У прививки против коронавируса есть важное противопоказание: ее нельзя делать, если у человека есть симптомы ОРВИ. Подождать придется и тем, кто постоянно контактирует с людьми, больными острой респираторной вирусной инфекцией.Более того, за каждым, кто получил вакцину, пристально наблюдают. Сначала человек около получаса находится в поликлинике под контролем врача, потом в течение трех дней сам наблюдает за своим состоянием и в случае чего, сразу же звонит доктору. Пока еще никаких жалоб не поступало.- Сегодня применение вакцины – это единственный способ защитить пациента, - отмечает Людмила Гайгалас. – Мы с середины декабря привили уже порядка 500 человек, и пока еще не был зарегистрировано никаких осложнений. Вакцина наша двухэтапная, и полностью иммунитет от коронавируса у человека сформируется через 42 дня.О том, что с 30 декабря начинают вакцинировать пожилых петербуржцев, в городе объявили заранее. И сразу же появились желающие. Одной из них стала пенсионерка Ирина Полякова. Из числа своих знакомых и родственников она первая решилась на прививку. Процедура заняла несколько секунд.- Как только я узнала, что можно ее сделать, сразу записалась. Решила воспользоваться случаем, чтобы не заболеть, - рассказывает она. - Прививка совершенно обычная, укололи в плечо, больно не было. С родными разговаривала, предлагала им тоже привиться, но они пока отвечают, что им рано.Напомним, первая партия вакцины от коронавируса поступила в Северную столицу в середине октября. Тогда город получил 400 доз. Еще 1600 привезли спустя два месяца. В целом же до Нового года в Петербург должно поступить 4667 доз вакцины.