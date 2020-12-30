Уже завтра нас ждет новогодняя ночь, а значит – пришло время праздничных историй! Вообще для телекоммуникаций новогодние сутки весьма напряженные. Ближе к полуночи в каждом регионе резко возрастает нагрузка на сеть: люди звонят друг другу, пишут, общаются по видеосвязи. Все спешат поздравить родных и друзей. Несколько часов новогодней ночи проходит с огромным потоком трафика.Но уже много лет для связистов эта ситуация привычна, ее сложно охарактеризовать как внештатную. Во-первых, сети имеют большой запас ресурса и готовы к гораздо более серьезным объемам трафика. Во-вторых, рост нагрузок в праздничные дни предсказуем, а значит просто заранее нужно быть готовыми к возможным внештатным ситуациям, ведь главное обеспечить бесперебойность работы сети.Для обеспечения стабильной работы инфраструктуры и оперативного предотвращения сбоев в работе линий с 30 декабря по 10 января на объектах связи «Ростелекома» вводится особый режим работы. Сотни дежурных сотрудников макрорегиона «Северо-Запад» проведут новогоднюю ночь и январские каникулы на дежурствах. Бригады полностью укомплектованы необходимыми материалами и оборудованием, уже проведены профилактические проверки готовности электроснабжения и элементов инфраструктуры.Нередко проблемы в работе сети связаны даже не столько с самим Новым годом, сколько с «зимним фактором» - обледенение объектов связи, обрыв воздушных кабелей снежной массой, нерасчищенные снежные заносы, которые не позволяют бригадам добраться до необходимой точки кабельной трассы, а также сильные морозы и метели. Но в итоге связь всегда будет спасена.Порой случаются курьезные истории, оставляя веселые воспоминания.- Несколько лет назад, незадолго до Нового года недалеко от поселка Нижний Одес упала опора межстанционной связи, - вспоминает инженер линейно-технического участка Сосногорск (Республика Коми) Евгений Кожинов. - Это почти катастрофа, люди могли бы остаться в праздники совсем без телефона. Начальник велел любыми способами опору установить обратно. А здесь у нас не юг, на улице мороз в это время под 40 градусов, земля промерзла очень сильно, стала, как бетон, вкопать опору практически невозможно. Что же делать? Отогревать грунт! Дело не быстрое, монтеры начали по очереди прогревать землю до нужной «консистенции». Был у нас один кабельщик-спайщик Игорь, и он, чтобы ускорить процесс, принес старые автомобильные шины и поджег их. Прогреть грунт это помогло, но тлеющие шины ведь жутко дымят. И когда мы приехали на место со следующей сменой, то узрели Игоря практически в роли папуаса, не хуже, чем в фильме «Операция Ы» «Случай на стройке». Зато опору смогли вернуть на место.Еще одну забавную историю вспомнил Алексей Донец, на момент тех событий он работал инженером центральной районной АТС в городе Вытегра Вологодской области.- Было это в новогоднюю ночь 2000 года. Стоит напомнить, что в то время персональные компьютеры и другое компьютеризированное технологическое оборудование для представления даты использовали только 2 цифры в отображении года, и в мире существовала распиаренная СМИ проблема «Y2K». Многие думали, что при переходе с 31.12.1999 на 01.01.2000 дата станет «нулевой», что приведет к системным сбоям, зависаниям и вообще ко всемирному коллапсу. Возможно, опасения имели под собой почву, но как узнать точно, пока не проверишь? И вот, встретили 2000 год, на часах уже 00:30, я дома с семьей, все вроде спокойно. Вдруг раздается звонок в дверь. Открываю и вижу, что на пороге стоит крайне взволнованный мой начальник Николай Сергеевич и срывающимся голосом говорит мне: «Алексей, срочно собирайся, поехали на работу, из-за проблемы «нулевого года» произошла остановка центральной АТС района! Весь район без связи!». Собираемся, мчимся на работу. На месте выясняется, что просто на линии домашнего телефона Николая Сергеевича сгорел предохранитель. А со связью района было все абсолютно нормально, люди общались и не знали о тревогах связистов.Надеемся, что и ваш Новый год пройдет без тревог, принесет вам уверенность в завтрашнем дне и стабильность, подарит радостные моменты. Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья, успехов в наступающем 2021 году!Вам понравились истории из жизни связистов? Тогда делитесь ими с друзьями в социальных сетях и следите за новыми публикациями в рамках проекта «Связист на работе»!