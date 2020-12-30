Губернатор Александр Беглов подписал постановление об изменении ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге. С 4 января 2021 меняется режим работы точек общественного питания. Рестораны, кафе и т.д. смогут работать с 6:00 до 23:00. Ранее из предписывалось закрываться в семь вечера (до 11 января).- Такой же режим с 4 января устанавливается для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, при соблюдении двух условий: если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров, - сообщает пресс-служба Смольного.Напомним, что с 30 декабря 2020 по 3 января 2021 все предприятия общественного питания в Санкт-Петербурге закрыты. Разрешена только работа навынос или же доставка готовой еды.Фуд-корты и фуд-плейсы остаются закрытыми.Отметим, что все эти ограничения не касаются производственных столовых, служб доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.К слову, именно рестораны и торговые центры могли пострадать сильнее всего в новогодние праздники. Власти города планировали ввести тотальный локдаун до 11 января, однако беспокойство за рабочие места перевесило и от этой идеи отказались.Но в обновленном «коронавирусном» постановлении Смольного нашлось место не только для кафе и ресторанов. Так, петербургские театры смогут начать принимать зрителей уже с 7 января. Правда, число продаваемых билетов не может превышать 25% от вместимости зала.А вот остальные карантинные меры, которые по прошлой редакции постановления действовали до 16 января, теперь продлеваются до 31-го числа. То есть детей до 16 лет в театры и на концерты пока не пустят. Такая же ситуация и с дополнительным образованием - кружками и секциями.