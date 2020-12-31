В Санкт-Петербурге накануне Нового года в одной из семей произошла трагедия. В районе Купчино в ночь на четверг, 31 декабря 2020 года, мужчина топором зарубил родного брата. В деталях произошедшей кровавой расправы разбирается полиция.- В 01:55 часов 31 декабря в одном из домов по Малой Балканской улице 41-летний мужчина топором убил своего 49-летнего брата, - рассказал \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.О том, что за конфликт привел к ужасной трагедии, полиция на данный момент не сообщает. Сколько ударов было нанесено убитому, также не уточняется.Известно, что на данный момент подозреваемый мужчина задержан и находится в отделении полиции, где его допрашивают правоохранители. Уголовное дело пока не возбуждено. Решение будет принято после завершения всех проверок.Напомним, что накануне Нового года в Петербурге произошла еще одна поножовщина. 14-летние школьники играли во дворе в снежки. Однако веселье дошло до ссоры. В итоге один из мальчиков всадил нож в спину другого. Пострадавший находится в реанимации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШкольник устроил поножовщину после игры в снежки в Санкт-Петербурге14-летний мальчик воткнул нож в спину другу, подросток оказался в реанимации (подробности)