Популярный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» в этом году отпраздновал свое 45-летие. За эти годы фильм успел не только полюбиться россиянам, но и стать одним из символов Нового года. Многие ждут главного праздника зимы, чтобы прильнуть к экранам телевизора и насладиться романтичной историей Жени Лукашина, попавшего из-за шутки друзей в Ленинград. Однако не всем нравится, что у телеканалов есть своя традиция - каждый Новый год, 31 декабря, они показывают полюбившуюся ленту Рязанова. Среди таких оказался и главный актер этого фильма Андрей Мягков.- Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр - это извращение, это покажется надоедливым, - заявил \\"КП-Петербург\\" Андрей Мягков. - Нельзя надоедать зрителю, но у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину. Хотя мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо.Андрей Мягков отметил, что сам не пересматривает фильм в Новый год, но заявил, что вспоминает съемки с теплотой. Артист, сыгравший Женю Лукашина, воспринимает фильм как новогоднюю историю любви. По его словам, сниматься в \\"Иронии судьбы\\" было \\"памятно и забавно\\".Актер уточнил, что между ним и Барбарой Брыльской были рабочие отношения на съемках, за рамками фильма они не общались и не встречались.К слову, Андрей Мягков до сих пор помнит, что ленту поначалу хотели запретить.- Картину хотели запретить. Я относился к этому, как большой глупости и идиотизму, - признается Андрей Мягков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Иронии судьбы» - 45 лет!: Рыба все-таки не была гадкой, или как снимали сцены поцелуев Барбары Брыльской и Андрея Мягкова«Комсомолка» вместе с Андреем Мягковым, Лией Ахеджаковой и оператором картины вспоминает, как снималась главная новогодняя лента (подробности)